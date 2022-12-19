Спрос на госсектор: как рынок труда Москвы адаптируется к новым реалиям

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Московский рынок труда на фоне событий 2022 года вопреки пессимистическим прогнозам демонстрирует устойчивость. Уровень зарегистрированной безработицы в столице к 1 ноября опустился до минимального в текущем году значения — 0,42%, свидетельствуют данные экономического блока столичного правительства. Это наименьший показатель с апреля 2020 года. По информации, которые приводит Аналитический центр Москвы со ссылкой на данные Росстата, уровень безработицы в столице по методологии Международной организации труда (МОТ), по данным на октябрь, составил 2,2% при общероссийском показателе в 3,8%.

Каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее, объясняет главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина: «Он подстраивается под новые вызовы, реагируя на них все более гладко». Эксперт не исключает, что ухудшение экономической ситуации может негативно отразиться на рынке труда. Однако пока этого не случилось, и основная масса бизнесов сейчас перестраивается на новые рельсы и учится жить в новой реальности, добавляет Наталья Данина. Рассказываем, как Москва адаптируется к новым реалиям, какие тренды формируются на столичном рынке труда и каковы его перспективы.

Москва — лидер среди российских мегаполисов с точки зрения карьерных перспектив в родном городе, свидетельствуют данные недавнего опроса Superjob. В столице два из трех жителей считают, что им лучше всего строить карьеру именно здесь. Москва обладает большим производственным и научно-техническим потенциалом. В столице сосредоточены десятки тысяч организаций инновационной инфраструктуры — университеты и научные институты, IT-компании, технопарки, компании, работающие в области ИИ, и многие другие. Москва еще и крупный промышленный центр. Здесь насчитывается более 3 тыс. промышленных предприятий и представлены практически все отрасли обрабатывающей промышленности.

Показатели рынка

По данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, которые приводит Аналитический центр Москвы, к началу декабря на московской бирже труда было зарегистрировано 29 тыс. безработных. С начала 2022 года это число сократилось более чем на 20%. Статистика hh.ru свидетельствует, что после 24 февраля на рынке труда Москвы наблюдалось сокращение числа предложений работы. Закончилась эта тенденция в мае, после чего наблюдался постепенный подъем активности работодателей.

В ноябре 2022 года hh.индекс (показатель дефицитности специалистов через соотношение количества активных резюме к вакансиям) на рынке труда Москвы составлял семь человек на одно предложение о работе. В тройке лидеров по наибольшему спросу на специалистов оказались следующие сферы:

«Продажи» (36% от общего количества вакансий),

«Информационные технологии, интернет, телеком» (18%),

«Начало карьеры, студенты» (18%).

Продажи — одна из немногих сфер, которая всегда остается на плаву, даже в самые непростые времена, объяснялось в недавнем исследовании hh.ru. Уровень конкуренции в сфере продаж в Москве в последние полтора года стабильно невысок — не более трех резюме на одно предложение о работе. На одну вакансию в сфере продаж по данным на ноябрь в среднем претендовали 2,4 кандидата.

В сфере ИТ на столичном рынке труда конкуренция чуть выше: в ноябре приходилось 4,6 кандидата на одну вакансию. Показатель вырос более чем в два раза по сравнению с ноябрем прошлого года, но все равно не дотягивает до так называемых нормальных показателей. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными, поясняется в материалах на сайте hh.ru.

«Мы ощущаем усиление заинтересованности [от компаний-партнеров] по многим инженерным и ИТ-направлениям. Видимо, это связано с ростом потребности в разработках, организации производства и т.д., где нужно существующие опытные кадры усиливать молодыми, но перспективными специалистами. Многие компании заинтересованы в привлечении студентов на стажировки, причем именно на реальные задачи с последующими предложениями совмещать работу и учебу», — описывает ситуацию на рынке труда столицы руководитель «Цифровой кафедры» МГТУ им. Баумана Владислав Вайц.

Перспективы госсектора как работодателя

В период турбулентности работа в госсекторе становится все более привлекательной, а госструктуры становятся более открытыми к соискателям. Подтверждением этому стало попадание одного из представителей госсектора — Агентства инноваций Москвы — в рейтинг РБК российских работодателей 2022 года в топ-30 российских работодателей, заняв 14-строчку. Сильными сторонами работодателя оказались деловая репутация компании, а также эффективность и надежность.

«И в настоящее время, и впредь компании госсектора в таких непростых условиях, очевидно, будут определять развитие экономики страны и будущего России в целом», — прокомментировал итоги рейтинга один из его авторов, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров.

Эксперты «РБК Исследования рынков» в 2022 году впервые подготовили рейтинг российских работодателей. К участию были приглашены ведущие компании России из рейтинга РБК 500, работающие в разных сегментах экономики, а также государственные учреждения и некоммерческие организации. Составители рейтинга учитывали 24 критерия, которые были разбиты на пять групп: условия труда для сотрудников, эффективность бизнеса, социальная ответственность, деловая репутация компании, надежность бизнеса. Лидер рейтинга компания «Лаборатория Касперского» набрала 68,6 баллов из 100 возможных.

Помимо общего рейтинга, аналитики РБК на фоне повышенного интереса к государственному сектору со стороны соискателей определили топ-20 лучших работодателей госсектора. В нем Агентство инноваций Москвы заняло первую строчку. Среди сильных сторон лидера аналитики и эксперты отметили условия труда для сотрудников, социальную ответственность и деловую репутацию компании. На втором месте оказался Российский фонд прямых инвестиций. Замыкает тройку лидеров Фонд содействия инновациям.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отмечает, что во времена экономического спада всегда усиливается привлекательность вакансий в госсекторе, и нынешняя ситуация — не исключение. Госструктуры могут предложить соискателям более стабильную оплату и большие наборы социальных гарантий, перечисляет эксперт.

Запрос на надежность, стабильность, устойчивость

Недавний опрос Superjob показал, что соискатели в новом году ждут стабильности на работе даже больше, чем карьерного роста: стабильного функционирования компании ожидает каждый третий опрошенный (35%), в то время как карьерного роста ждут 24% респондентов.

Растущий запрос на стабильность в условиях турбулентности подтверждают и представители рынка. «Если раньше мы видели запрос на креатив, на творчество, то сейчас фокус сместился на стабильность, надежность компании», — заявил в рамках VIII HR-форума РБК 2022 заместитель генерального директора — руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» компании «Галс-Девелопмент» Андрей Чернуха.

В Москве запрос на стабильность и надежность особенно актуален. Наибольшую нестабильность на текущем месте работы ощущают именно респонденты из столичного региона, показало недавнее исследование hh.ru о настроениях соискателей на рынке труда в III квартале 2022 года.

Тренд на стабильность уже нашел подтверждение в интересе соискателей к работе в компаниях госсектора. Данные hh.ru показывают, что в ноябре наиболее сильная конкуренция на рынке труда Москвы наблюдалась в сфере государственной службы. Там на одно вакантное место претендовали сразу 25 соискателей. В то время как годом ранее этот показатель составлял лишь 6 резюме на одно предложение о работе.

Генеральный директор HR платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова прогнозирует, что в текущий кризис государство станет одним из ключевых работодателей. Все будет относительно спокойно именно в государственном и бюджетном секторах, а также в компаниях, которые так или иначе связаны с государством, полагает эксперт.

Как санкции влияют на рынок труда

Санкционное давление на российскую экономику вынуждает развивать собственное производство в самых разных областях. «Из-за санкций и потребности в импортозамещении нехватка кадров будет наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности. Если говорить о конкретных специальностях — усилится дефицит станочников широкого профиля, токарей, инженеров», — делится прогнозами профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Уже по итогам ноября 2022 года работодателям в Москве было непросто привлекать работников в сферах «Рабочий персонал» и «Производство». Уровень конкуренции здесь, согласно hh.индексу, составлял в среднем одно-два резюме на вакансию. «Конкуренция за кадры между компаниями очень высокая. Если говорить о рынке Москвы, то проектов здесь много и все они требуют квалифицированных сотрудников», — говорит Андрей Чернуха из «Галс-Девелопмент».

«Последние события дали толчок к развитию импортозамещения, и в большинстве случаев это развитие реализуется с Москвы и Московской области, ввиду наличия большого количества высококвалифицированных кадров, плотности присутствия потенциальных подрядчиков и заказчиков», — объясняет Владислав Вайц из МГТУ им. Баумана.

Санкции и кризисная ситуация в экономике стимулируют государство распространять свою экспансию в сфере высоких технологий, ИТ, природных ресурсов и так далее, что скажется и на найме, резюмирует профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина.