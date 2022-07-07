Москва нарастила объемы промышленного производства. Что важно знать

Промышленное производство Москвы показало рост за первые четыре месяца текущего года. В лидерах — машиностроение, фармацевтическая промышленность и производство одежды

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Объем промышленного производства в Москве, по данным департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) столицы, за первые четыре месяца 2022 года увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рассказываем, каково состояние московской промышленности на текущий момент и как город поддерживает действующие и новые производства.

Москва, традиционно считающаяся финансовым и деловым центром, является также крупным промышленным регионом. В столице насчитывается более 3 тыс. промышленных предприятий. В отрасли трудятся более 700 тыс. человек. В Москве представлены практически все отрасли обрабатывающей промышленности. Свыше 600 предприятий специализируются на радиоэлектронике и приборостроении, порядка 240 — на производстве химической продукции, столько же — на одежде, обуви, текстильной продукции. Около 200 — на выпуске лекарств, медицинских изделий, еще 200 поставляют продукты питания и напитки.

Росту объемов промпроизводства способствовал вклад обрабатывающих отраслей. Наибольший рост показали предприятия машиностроительной отрасли. В январе—апреле 2022 года предприятия машиностроительной отрасли Москвы выпустили на 77,4% больше продукции, чем годом ранее. При этом положительная динамика в этом сегменте продолжается с прошлого года: в 2021 году заводы увеличили выпуск товаров почти в четыре раза, отмечают в столичном департаменте инвестиционной политики. Объем отгрузки предприятий за четыре месяца 2022 года вырос на 42% и составил почти 50 млрд руб. Такое увеличение власти объясняют развитием столичных производств, а также высоким спросом на московские товары на российском и зарубежном рынках.

Существенный рост за четыре месяца этого года показали также выпуск одежды (плюс 21,7%) и производство лекарств (плюс 18,8%).

«Статистические показатели говорят о том, что московская промышленность достаточно хорошо себя чувствует и уверенно растет», — говорит глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, доля промышленности в экономике «не только не сократилась, но и будет только расти». «Мы можем не только замещать ту продукцию, которая ушла с нашего рынка, но и вкладываться в R&D-исследования, разрабатывать образцы продукции, которая будет даже лучше иностранных аналогов», — добавил он.

За пять месяцев текущего года предприятия обрабатывающей промышленности перечислили в бюджет Москвы 107,8 млрд руб. Это на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля обрабатывающей промышленности в налоговых и неналоговых доходах бюджета столицы в январе—мае 2022 года составила 7%, сообщает ДИиПП.

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Какую поддержку город оказывает производителям

Одной из мер поддержки промышленных предприятий столицы являются офсетные контракты. Москва первой из регионов России стала заключать офсеты с производителями и на данный момент является лидером по применению этого механизма государственно-частного партнерства, отмечают в ДИиПП.

Офсетный контракт — долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Другими словами, инвестор открывает в городе новое производство, а город гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет.

С 2017 года Москва заключила пять офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 млрд руб. Город, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд руб. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд Москвы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь, медицинские изделия для стомированных больных, рассказали в департаменте инвестиционной политики.

«Москва уже заключила пять крупных контрактов, в этом году с учетом текущей ситуации мы посчитали, что этот инструмент должен усиливаться, поэтому сейчас такие контракты прорабатываются по всем отраслям городского хозяйства», — пояснил Овчинский.

Земля за 1 руб. в год

В марте 2022 года столичные промышленные предприятия по решению правительства Москвы получили возможность арендовать землю у города без торгов по льготной ставке 1 руб. в год. Мера предусмотрена для масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Данный статус могут получить инвестиционные проекты по освоению свободных городских земель, направленные на увеличение количества рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы.

Москва подписала уже четыре таких договора. Реализация проектов создаст в городе новые промышленные производства, где будут выпускать элементы пожарной техники, контрольно-измерительное оборудование, электронные компоненты для автомобильной отрасли, кондитерские изделия. Ожидается, что эти проекты дадут городу свыше 10 млрд руб. частных инвестиций. Кроме того, приняты решения о выделении земли еще под семь производственных объектов в рамках МаИП. В результате в Москве должны появиться производственные комплексы по созданию высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники, различных строительных материалов, промышленный технопарк. Общая площадь выделяемых участков составит более 70 га.

Особая экономическая зона

Развитие промышленного потенциала города идет и в рамках особой экономической зоны «Технополис «Москва», которая предоставляет преференции для бизнеса, включая необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру, свободную таможенную зону и специальный налоговый режим.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ежегодно ОЭЗ расширяется. Так, в состав площадки «Алабушево» были включены дополнительные земельные участки, на территории которых за счет средств инвестора планируется построить технопарк общей площадью 106 тыс. кв. м. Кроме того, в состав площадки «Печатники» планируется включить часть территории Южного порта. Там собираются построить более 145 тыс. кв. м производственных площадей и создать около 1,8 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Прорабатывается также вопрос включения в границы ОЭЗ «Технополис «Москва» строящегося индустриального парка «Руднево». В новом высокотехнологичном кластере Москвы будут разрабатывать и производить программное обеспечение для применения беспилотных авиационных систем и сами беспилотники, цифровую технику, в том числе отечественные банкоматы, а также планируется запустить производства реагентов для биохимии и гематологии, имплантируемых медицинских изделий по технологии полного цикла, электрических конденсаторов, применяемых в железнодорожной, нефтяной промышленности и электроэнергетике.

Всего в Москве действует более 20 мер поддержки промышленности — налоговые, таможенные, земельные льготы, льготные займы и др.

Организационная поддержка

В апреле этого года в столице заработал Центр поддержки промышленности Москвы, специалисты которого помогают городским предприятиям решать любые вопросы — от организации парковки у завода до выхода на экспортные рынки. Центр уже получил более сотни запросов от предприятий, большая часть из которых связана с поиском новых рынков сбыта и помощью в решении имущественно-земельных вопросов (50% обращений от общего количества запросов). Еще одной популярной темой оказалось импортозамещение, это около 20% всех запросов, рассказали в ДИиПП.

Увидеть производство изнутри С 2019 года столичный департамент инвестиционной и промышленной политики развивает промышленный туризм. Речь идет о проекте «Открой#Моспром», в рамках которого проводятся онлайн- и офлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы, фотовыставки, интеллектуальные состязания, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В апреле 2022 года столица получила награду Агентства стратегических инициатив (АСИ) за инновационный подход к развитию отрасли по итогам всероссийского акселератора. «В нынешних условиях, когда промышленность берет на себя колоссальную нагрузку, промышленный туризм обретает дополнительные, важные смыслы. Жители должны знать предприятия, которые готовы наращивать производство, работать 24/7, чтобы обеспечить страну и свой регион необходимыми товарами», — поясняют в департаменте.

Сделано в Москве

Поддержка властей позволяет московским промышленным предприятиям не только стабильно продолжать свою деятельность в условиях санкций, но также развивать и модернизировать свои производства. Одним из таких примеров стало появление в Москве центра разработки биотехнологических лекарств, который открылся на базе Московского эндокринного завода (ФГУП «Эндофарм»). В 2016-м заводу присвоили статус промкомплекса, который дает налоговые льготы. Дополнительные средства пошли на расширение производства и научные разработки. Кроме того, в 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет 1 млрд руб. По контракту инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории города выпуск 20 препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, а также антидепрессантов и нейролептиков. Москва, в свою очередь, гарантирует закупку лекарств на 1,1 млрд руб. за восемь лет.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В текущей геополитической и экономической ситуации меры поддержки, которые нам предоставляют правительство Российской Федерации и правительство Москвы, позволяют не только не приостанавливать, а форсировать разработку и производство наукоемкой высокотехнологичной продукции, обеспечивая доступность современных востребованных лекарственных препаратов для граждан страны», — сообщил генеральный директора ФГУП «Эндофарм» Михаил Фонарев.

Еще одним примером является модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Там начался монтаж нового экологичного комплекса глубокой переработки нефти. Комплекс возводится в рамках третьего, финального этапа модернизации завода, которая началась в 2011 году.

Уже сейчас применяемые на предприятии современные природоохранные решения позволяют сокращать воздействие промышленности на экологию, отмечают столичные власти. Так, по их данным, к 2021 году влияние завода на окружающую среду снизилось на 75%. После запуска комплекса глубокой нефтепереработки ожидается, что предприятие уменьшит производство мазута почти до нуля, нарастит объем выпуска топлива и перейдет на безотходное производство.

Кроме того, одним из этапов оптимизации производства стал запуск комплекса экологической очистки воды «Биосфера». А сам НПЗ был включен в систему мониторинга Москвы. На основных установках предприятия размещены автоматизированные системы мониторинга атмосферного воздуха.

«Значимым направлением модернизации является развитие цифровых систем, которые гарантируют стабильную и надежную работу оборудования. За качеством воздуха на предприятии следит автоматизированная система экологического мониторинга, которую Московский НПЗ внедрил первым в отрасли. Это важный инструмент, который делает наш завод экологически открытым», — прокомментировал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что после модернизации МНПЗ с точки зрения экологии будет одним из ведущих предприятий не только в России, но и в Европе.