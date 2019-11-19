Минтранс рассмотрит идею доплаты за провоз котов с перевесом в самолетах

Замглавы ведомства Александр Юрчик обещал подумать и над предложением Объединения пассажиров об унификации правил перевозки животных воздушным транспортом

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Минтранс рассмотрит предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) о внесении в Федеральные авиационные правила (ФАП) нормы, закрепляющей за пассажирами право доплатить за минимальный (не более 1–2 кг) перевес, чтобы взять перевозимое ими животное в салон самолета. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России» замглавы Минтранса Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

«Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Возможно ли доплачивать за перевес — мы посмотрим», — сказал замминистра, отметив, что ведомство постарается найти решение, которое не пойдет в ущерб ни животным, ни безопасности полетов.

12 ноября «Аэрофлот» объявил о закрытии счета в своей программе лояльности со списанием всех накопленных миль Михаила Галина, который провез в салоне самолета своего кота, несмотря на то, что его вес (вместе с переноской) превышал установленную авиакомпанией норму. Чтобы не отправлять кота в багажный отсек, где можно перевозить животных весом до 50 кг, опасавшийся за жизнь и здоровье питомца Галин подменил того при взвешивании более субтильной кошкой.

История вызвала большой резонанс в социальных сетях и СМИ, в Госдуме предложили «Аэрофлоту» изменить свои правила, а ООП обратилось к Минтрансу с предложением об унификации (в том числе и в части разрешенного для проноса в салон веса и габаритов переноски) правил перевозки животных всеми российскими авиакомпаниями.