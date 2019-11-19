Минтранс рассмотрит идею доплаты за провоз котов с перевесом в самолетах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 12:08
Сделать классно за 3 секунды: как поколение Z перекраивает медиарынок Партнерский материал, 20:59 Юношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ Спорт, 20:59 Суд ООН потребовал от России к декабрю подготовить ответ на иск Украины Политика, 20:48 Глава Минтранса заявил о шансах РЖД опередить «Почту» и получить ₽40 млрд Бизнес, 20:41 В Пентагоне увидели в политике Трампа в Сирии пользу для террористов Политика, 20:38 Переговоры Медведева с белорусским премьером продлились семь часов Политика, 20:38 «Ювентус» подписал новый долгосрочный контракт с 32-летним Бонуччи Спорт, 20:30 Стартап на миллиард: пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса РБК Стиль и Henderson, 20:27 Россия заполнила газом обе нитки «Турецкого потока» Экономика, 20:22 «Трактор» уступил «Йокериту» и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ Спорт, 20:18 Джигарханяна выписали из больницы после планового лечения Общество, 20:13 «Китайские новости»: сложный бизнес с экзотической кухней в России РБК и ВТБ, 19:55 Минтранс рассмотрит идею доплаты за провоз котов с перевесом в самолетах Общество, 19:51 Близкий к Кремлю эксперт заявил о согласовании документа саммита в Париже Политика, 19:49
Общество ,  
0 
Минтранс рассмотрит идею доплаты за провоз котов с перевесом в самолетах
Замглавы ведомства Александр Юрчик обещал подумать и над предложением Объединения пассажиров об унификации правил перевозки животных воздушным транспортом
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Минтранс рассмотрит предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) о внесении в Федеральные авиационные правила (ФАП) нормы, закрепляющей за пассажирами право доплатить за минимальный (не более 1–2 кг) перевес, чтобы взять перевозимое ими животное в салон самолета. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России» замглавы Минтранса Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

«Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Возможно ли доплачивать за перевес — мы посмотрим», — сказал замминистра, отметив, что ведомство постарается найти решение, которое не пойдет в ущерб ни животным, ни безопасности полетов.

12 ноября «Аэрофлот» объявил о закрытии счета в своей программе лояльности со списанием всех накопленных миль Михаила Галина, который провез в салоне самолета своего кота, несмотря на то, что его вес (вместе с переноской) превышал установленную авиакомпанией норму. Чтобы не отправлять кота в багажный отсек, где можно перевозить животных весом до 50 кг, опасавшийся за жизнь и здоровье питомца Галин подменил того при взвешивании более субтильной кошкой.

Общество
«Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тыс. бонусных миль

История вызвала большой резонанс в социальных сетях и СМИ, в Госдуме предложили «Аэрофлоту» изменить свои правила, а ООП обратилось к Минтрансу с предложением об унификации (в том числе и в части разрешенного для проноса в салон веса и габаритов переноски) правил перевозки животных всеми российскими авиакомпаниями.

«В ФАП также необходимо закрепить норму, которая позволит пассажиру доплатить за минимальный перевес животного в 1–2 кг, чтобы взять его в салон. Это повысит лояльность к авиаперевозчикам и позволит избежать неприятных ситуаций», — пояснили в ООП.

Однако, по словам Юрчика, установить единые нормы в этом вопросе будет достаточно затруднительно.

«Дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов и установить единую норму — это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Мы увидели, что возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно», — сказал Юрчик.

По его словам, в Минтрансе изучат, есть ли необходимость изменения существующих правил, а затем представят свои предложения.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: Минтранс, авиация
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
«Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тыс. бонусных миль
Общество
Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»
Общество
В Госдуме предложили «Аэрофлоту» изменить правила перевозки животных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter