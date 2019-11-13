В Госдуме предложили «Аэрофлоту» изменить правила перевозки животных

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева пересмотреть правила перевозки животных в самолетах. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» исключил Михаила Галина, хозяина кота весом более 8 кг, из программы лояльности и аннулировал все его мили за то, что он в нарушение правил провез в салоне самолета своего питомца.

«Направил депутатский запрос Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании в сторону их большей гибкости», — сказал депутат.

Бурматов выразил мнение, что у хозяина должна быть возможность заплатить за перевес и взять питомца с собой на борт, если состояние здоровья животного не позволяет сдать его в багаж, либо оно может не перенести длительный перелет в багажном отделении.