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В Госдуме предложили «Аэрофлоту» изменить правила перевозки животных

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева пересмотреть правила перевозки животных в самолетах. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» исключил Михаила Галина, хозяина кота весом более 8 кг, из программы лояльности и аннулировал все его мили за то, что он в нарушение правил провез в салоне самолета своего питомца.

«Направил депутатский запрос Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании в сторону их большей гибкости», — сказал депутат.

Бурматов выразил мнение, что у хозяина должна быть возможность заплатить за перевес и взять питомца с собой на борт, если состояние здоровья животного не позволяет сдать его в багаж, либо оно может не перенести длительный перелет в багажном отделении.

Общество
«Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тыс. бонусных миль

На портале Change.org появилась петиция, которая требует разрешить не взвешивать кошек и собак в аэропортах перед посадкой на самолет. Поправки о запрете весовых ограничений для провоза животных предлагается внести в Воздушный кодекс России. 

Галин сообщал, что его кота требовали отправить в багажный отсек из-за перевеса, однако он боялся за здоровье питомца. В результате вместо своего кота он взвесил похожую на него кошку знакомой, но на борт взял свое животное. Галин сообщал РБК, что он не возражает против решения авиакомпании о лишении миль, так как он нарушил правила. По его словам, более чем за десять лет он накопил 370 тыс. бонусных миль.

Теги: петиция, Госдума, кот, взвешивание, «Аэрофлот»
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«Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тыс. бонусных миль
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