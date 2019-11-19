РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

У пассажиров появится личное пространство за счет шторок и перегородок между полками. Каждое место в новом вагоне оснащено индивидуальным столиком

Концепт нового модульного плацкартного вагона (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Фотографии с ежегодной выставки «Транспорт России», проходящей в Москве, опубликовало «РИА Новости».

Новые плацкартные вагоны оборудованы индивидуальными шторками на полках. У пассажиров будут свои личные столики. Таким образом, предполагается, что у каждого пассажира появится индивидуальное пространство. Стены вагона будут светлыми, а полки — бежевыми.

Концепцию разработал «Трансмашхолдинг». Как заявил замгендиректора компании по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, длина полок осталась прежней, а ширина увеличилась на 2 см, до 62 см. «Получается еще более широкое пространство, потому что есть шкаф для верхней одежды, он может быть использован не для верхней одежды, а просто чтобы расширить в этой зоне пространство», — отметил он.

В макете нового плацкартного вагона также есть перегородка между полками в стене, которую можно отодвинуть. «Даже если вы едете вдвоем с кем-то, вы можете купить два этих места рядом, открыть, и, по сути, вы общаетесь, но при этом у вас осознанно индивидуальное пространство», — отметил Лошманов.