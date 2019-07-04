В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами. Это следует из презентации, которую «Федеральная пассажирская компания» («дочка» ОАО «РЖД») передала РБК.

Согласно презентации, в плацкарте без боковых полок будет 40 мест (в купейном — 36). Длина спальных мест составит не менее 1,84 м. Сейчас норматив длины спальной полки составляет 166,5 см.

Из презентации также следует, что в плацкартном вагоне появится дополнительное багажное отделение и шкаф для хранения инвентаря.

В ноябре 2018 года на выставке «Транспорт России» РЖД представили модернизированные плацкартные вагоны. В концепте были учтены пожелания пассажиров: высокая техническая оснащенность, персональное пространство и безбарьерность. Продажа билетов в поезда с новыми вагонами была открыта в марте.