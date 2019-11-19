Общество , 19 ноя, 11:48
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Макет новых плацкартных вагонов РЖД. Фоторепортаж
На ежегодной выставке «Транспорт России» РЖД представили макет новых плацкартных вагонов. Благодаря шторкам на полках и индивидуальным столикам у пассажиров появится личное пространство. В компании заявили, что новые вагоны лишь прототип и окончательная их концепция пока не утверждена. Какими могут стать плацкартные вагоны — в фоторепортаже РБК.
Прототипы новых плацкартных вагонов представили на выставке «Транспорт России»
Вагоны с модульным пространством должны обеспечить необходимое личное пространство для каждого пассажира
Согласно макетам, в вагоне могут появиться шторки и индивидуальные столики для каждого пассажира
Стены и полки вагона выполнены в бежевых тонах
Длина полок осталась прежней, а ширина увеличилась до 62 см вместо 60 см
В новых плацкартных вагонах также может появиться перегородка между полками в стене, которую пассажир может отодвинуть
Показанный на выставке макет — не итоговый, а лишь одна из предложенных концепций изменения плацкартного вагона