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Художники призвали Третьяковку не закрывать Отдел новейших течений

Третьяковская галерея спустя почти 100 лет снова закроет отдел русского авангарда, заявили искусствоведы и художники. Они рассказали об угрозе утраты экспонатов и попросили «не обрекать будущее поколение третьяковцев»
Художник Андрей Монастырский у своей работы &laquo;Ветка&raquo; в Государственной Третьяковской галерее,&nbsp;2020 год
Художник Андрей Монастырский у своей работы «Ветка» в Государственной Третьяковской галерее, 2020 год (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Третьяковская галерея планирует 22 октября ликвидировать Отдел новейших течений, говорится в открытом письме российских художников, искусствоведов, сотрудников музеев и коллекционеров, сообщил РБК историк искусства Андрей Ерофеев.

«Письмо подписали 200 человек, список подписей будет опубликован. Подписали ведущие наши художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич заслуженный художник Российской Федерации, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие», — сказал Ерофеев. Макаревич уточнил РБК, что узнал о ликвидации из интернета и не в курсе, кем и почему было принято такое решение.

РБК направил запрос пресс-службе Государственной Третьяковской галерее и обратился за комментарием к Павлу Отдельнову.

Текст письма появился в телеграм-каналах Oh My Art и «Shakko: об искусстве», последний ведет искусствовед и журналистка Софья Багдасарова. «Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой, наносящей серьезный ущерб современному искусству России, музейному делу в нашей стране, культурному кругозору отечественной публики, наконец, репутации самой Третьяковской галереи», — сказано в обращении.

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Фото:Дмитрий Коробейников / ТАСС

Авторы письма напомнили, что отдел создали в 2001 году для хранения и популяризации первой панорамной коллекции новейшего искусства России, в ней сейчас несколько тысяч экспонатов, большинство из которых предоставили в дар коллекционеры и художники.

В 1930-х годах, отметили подписанты, в Третьяковке тоже ликвидировали Отдел новейших течений, в котором тогда были собраны русский авангард 1910-1920 годов, теперь сохранившиеся экспонаты — «гордость Третьяковки и составляет ее мировую славу». Искусствоведы выразили обеспокоенность тем, что часть коллекции может быть снова утрачена, а коллектив опытных специалистов исчезнет, хотя их работа «по достоинству оценена мировым музейным сообществом».

«Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев «рвать на голове волосы» из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации и отказать от такого опрометчивого шага», — сказано в письме.

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Отдел новейших течений снова появился в Третьяковской галерее в октябре 2001 года, главной целью стало изучение, коллекционирование и экспонирование авангардных тенденций в российском искусстве со второй половины ХХ века. Основой отдела стали фонды музея-заповедника «Царицыно», выставка проходит в рамках постоянной экспозиции «Российское искусство ХХ века».

Ерофеев курировал Отдел новейших течений с 2002 по 2002 год. Еще будучи главов сектора новейших течений в музее-заповеднике «Царицыно» (1989-2002) он собрал крупную коллекцию современного русско-советского искусства. Его уволили из Третьяковки в 2008 году на фоне уголовного дела, заведенного за проведение выставки «Запретное искусство». Его обвинили в возбуждении расовой, национальной и религиозной вражды и приговорили к штрафу.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Третьяковская галерея закрытие авангардное искусство
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