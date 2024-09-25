Депутат назвал портрет Басаева в музее Абхазии «головотяпством»

Появление в Госмузее портрета Басаева с подписью «Герой Абхазии» не было «сознательным выпадом», но создателям экспозиции нужно было задуматься о том, как этого человека воспринимают «в союзной России», считает Затулин

Константин Затулин (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единоросс Константин Затулин, комментируя появление в Государственном музее Абхазии портрета Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии», заявил, что не считает это «сознательным выпадом» против России. Об этом он сказал в интервью изданию «Украина.ру».

«Я думаю, что это головотяпство. Это не желание навредить России, а грубый просчет тех, кто формировал эту экспозицию. Я не был в этом музее, но, насколько мне известно, речь идет о стенде, где размещены портреты героев Абхазии, выступавших на стороне абхазского народа в ходе того, что у нас называют грузино-абхазским конфликтом, а в Абхазии — Отечественной войной абхазского народа в 1992–1993 годах», — сказал депутат.

В 1992 году Басаев командовал отрядом Конфедерации народов Кавказа, который воевал на стороне Абхазии против грузинской армии. Некоторое время он был заместителем министра обороны непризнанной республики и получил звание «Герой Абхазии». Басаев был одним из основных организаторов целого ряда терактов на территории России, среди которых захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, захват школы в Беслане. Он был включен в списки террористов в том числе в США и ЕС. В 2006 году убит в результате подрыва грузовика в Ингушетии.

По словам депутата, те, кто создавал экспозицию, должны были задуматься над тем, уместно ли помещать фотографию человека, который «в союзной России» считается террористом. «Возмутительно, что они не обратили внимание на то, как фигура Басаева воспринимается в России», — считает Затулин.

Единоросс рассказал, что после появления информации об этом в Сети он немедленно связался с руководством Абхазии — в частности, со своим «старым другом», министром иностранных дел Сергеем Шамба. По его словам, «уже вчера были приняты меры». Однако после того, как руководство потребовало убрать портрет Басаева, «моментально» появились те, кто выступил за то, чтобы оставить эту фотографию. «Это те люди из оппозиции, которые в своей борьбе с властями Абхазии вступили на путь создания негативного фона в абхазско-российских отношениях», — заявил он.

О том, что в Государственном музее Абхазии повесили портрет Басаева, сообщил телеграм-канал Hard Blog и упомянул, что восстановление этого музея оплачивалось за счет российских средств. При этом на сайте самого учреждения нет никаких упоминаний о выставке. Также нет информации, когда именно фотография там появилась.

В российском посольстве в Сухуме назвали произошедшее недопустимым. Руководство музея пообещало дипломатам «в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию». Доступ к выставке был закрыт.