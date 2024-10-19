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Беременным будут вручать письмо от патриарха Кирилла

Беременные в 16 регионах будут получать в консультациях именное письмо с поздравлением от патриарха Кирилла в рамках проекта «Здравствуй, мама». При рождении ребенка женщины получают крестильный набор от РПЦ
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В женских консультациях 16 российских регионов, которые участвуют в проекте «Здравствуй, мама», беременным женщинам в ближайший месяц начнут выдавать именное письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявила агентству «РИА Новости» автор и координатор проекта Наталья Москвитина.

Она пояснила, что при первом приеме беременные получают «папку помощи»: «письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин — то, что предлагает государство на федеральном и региональном уровне, НКО, в том числе Русская церковь, а также бизнес (скидки на услуги)».

На сайте проекта сказано, что на первом приеме женщины также получают пинетки, а при рождении ребенка — уходовые средства за младенцем от регионального правительства и крестильный набор от РПЦ.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Москвитина рассказала, что в проекте участвуют Камчатский и Забайкальский края, Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская и Пензенская области, а также республики Коми, Карелия, Мордовия и Удмуртия. Проект действует в столичной церковной больнице Святителя Алексия.

В письме глава РПЦ благословляет женщину и ребенка и желает им здоровья. «Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни. Ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости. Но, как призывает Господь наш Иисус Христос, «да не смущается сердце Ваше и да не устрашается» (Евангелие от Иоанна). Пусть эти ободряющие слова Спасителя, Его щедрая помощь и любовь укрепляют Вас на ответственном пути к материнству. Помните, что Вы не одни — рядом с Вами люди, готовые поддержать, проявить заботу и участие. Надеюсь, что вскоре, усилиями и волею своих родных, младенец приобщится ко Христу в Таинстве Крещения и получит возможность возрастать духовно в спасительной благодати Божией», — приводит «РИА Новости» текст послания.

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беременные женская консультация патриарх Кирилл рождаемость
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