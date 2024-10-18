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Новые законы в России ,  
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В РПЦ призвали при запрете пропаганды чайлдфри не забывать о монахах

Сюжет
Новые законы в России
Законопроект в текущей редакции может коснуться распространения информации о монашестве, которое предполагает отказ от деторождения, считают в Московской патриархии. В целом там поддержали законопроект
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри заслуживает поддержки, однако при его разработке необходимо учесть монашество, заявила «Известиям» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

Она пояснила, что в случае принятия документа в текущей редакции под запретом может оказаться распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, который исключает деторождение.

Как сообщает газета, Московская патриархия направила обращение авторам пакета законопроектов с просьбой учесть этот фактор и внести соответствующие поправки к следующему рассмотрению законопроекта.

Матвиенко заявила, что законопроект о чайлдфри не навязывает деторождение
Общество
Валентина Матвиенко

Семнадцатого октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, устанавливающий штрафы за пропаганду отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. За проголосовали 388 депутатов, высказавшихся против и воздержавшихся не было. Дата следующего рассмотрения законопроекта пока не назначена. Срок представления поправок ко второму чтению, как правило, не превышает 15 дней.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 сентября. Один из авторов документа — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Штрафы за пропаганду идеологии бездетности и движения чайлдфри составят до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. — для юридических.

Володин отмечал, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также подчеркивала, что документ не навязывает женщинам в России деторождение.

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РПЦ чайлдфри пропаганда запрет
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