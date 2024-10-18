В РПЦ призвали при запрете пропаганды чайлдфри не забывать о монахах
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри заслуживает поддержки, однако при его разработке необходимо учесть монашество, заявила «Известиям» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
Она пояснила, что в случае принятия документа в текущей редакции под запретом может оказаться распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, который исключает деторождение.
Как сообщает газета, Московская патриархия направила обращение авторам пакета законопроектов с просьбой учесть этот фактор и внести соответствующие поправки к следующему рассмотрению законопроекта.
Семнадцатого октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, устанавливающий штрафы за пропаганду отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. За проголосовали 388 депутатов, высказавшихся против и воздержавшихся не было. Дата следующего рассмотрения законопроекта пока не назначена. Срок представления поправок ко второму чтению, как правило, не превышает 15 дней.
Законопроект был внесен в Госдуму 25 сентября. Один из авторов документа — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Штрафы за пропаганду идеологии бездетности и движения чайлдфри составят до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. — для юридических.
Володин отмечал, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также подчеркивала, что документ не навязывает женщинам в России деторождение.
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