Спецпредставитель Путина назвал Россию христианской страной

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Россию «христианской» и «консервативной» страной. Отказ от западных ценностей он считает «не самым простым вопросом»

Михаил Швыдкой (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Россия является «христианской страной», несмотря на многообразие проживающих в ней национальностей и культур. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«У нас есть большая доля людей, которые представляют тюркоязычные культуры, значительная доля людей, которые представляют культуры средневосточные, культуры буддистские, есть исповедующие иудаизм, — отметил Швыдкой. — Но все же Россия — страна христианская. В этом смысле мы не можем сказать, что фундамент нашей культуры находится вне христианских ценностей».

Отказ от западных культурных ценностей Швыдкой назвал «не самым простым вопросом». Исторически, по его мнению, России «всегда все было интересно». «Мы отстаиваем традиционные ценности, и поверьте мне, что традиционные ценности в Европе и в Америке поддерживает значительное количество людей, — продолжает Швыдкой. — Когда во Франции обсуждался закон об однополых браках, на улицы вышла половина страны, которая отстаивала мнение, что брак — это брак между мужчиной и женщиной».

Швыдкой также назвал Россию «консервативной» страной, отметив, что это то, что необходимо в современном мире: «Но при этом Россия — страна меняющаяся, — добавил спецпредставитель президента. — Важно понять, что консерватизм не отменяет развития».

В соответствии с Конституцией Россия считается светским государством, и «никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

По данным опроса Фонда «Общественное мнение» за 2023 год, 62% россиян считают себя православными, 8% исповедуют ислам, 23% утверждают, что не исповедуют никакие религии. В 2021 году главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов утверждал, что только в Москве проживают 3–3,5 млн мусульман. «Еврейское агентство для Израиля» в 2021 году также публиковало статистику, согласно которой в России проживают 150 тыс евреев, по количеству еврейского населения страна занимает седьмое место в мире.