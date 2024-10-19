Продажи товаров для квадробики на Wildberries выросли на 4800%

Продажи товаров для квадроберов на Wildberries показывают взрывной рост с начала 2024 года: в штуках они выросли на 4800%, в деньгах — на 4700%. До этого спрос был точечным, но сейчас приобрел массовый характер

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За первые три квартала 2024 года продажи товаров для квадробики (дети в масках животных имитируют их движения и звуки) на Wildberries выросли на 4800% в штуках, сообщили РБК в объединенной компании Wildberries и Russ.

По общей сумме продаж рост за тот же период составил 4700%. Отдельно в Москве рост составил 4200% в штуках и 4400% в деньгах.

«Частично это связано с масштабированием бизнеса маркетплейса, но прежде всего такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрел более массовый характер», — пояснили в объединенной компании.

Первая продажа товара, в описании которого фигурировало слово «квадробинг», на Wildberries состоялась 2 января 2022 года. Это была карнавальная маска.

«Абсолютный рекорд продаж пришелся на май 2024 года, после этого и до текущего момента спрос остается на стабильно высоком уровне. При этом уже прослеживается тенденция к постепенному охлаждению интереса к этой категории товаров», — добавили в компании.

Сейчас на маркетплейсе можно найти около 1.5 тыс. товаров, в названии которых фигурирует слово «квадробер». Это маски животных, перчатки-лапы и хвосты, а также заготовки для того, чтобы сделать маску самостоятельно.

Квадробика стала широко обсуждаться в России в сентябре этого года. Движение, участники которого носят маски и хвосты животных, подражая их движениям и звукам, было известно в России и ранее, но с осени оно стало хедлайнером медиа и одной из самых дискуссионых тем.

К обсуждению подключились политики и законодатели. Они в том числе предложили запретить движение. Депутат Яна Лантратова говорила, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства», а депутат Сергей Колунов предлагал ввести административное и уголовное наказание для родителей, которые поощряют детей-квадроберов.