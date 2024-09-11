В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов
Молодежную субкультуру квадроберов, представители которой подражают животным и передвигаются на четвереньках, следует запретить, заявила «РИА Новости» представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина.
«Те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — сказала сенатор, подчеркнув, что любая субкультура должна быть безопасной как для ее приверженцев, так и для окружающих.
«Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного», — отметила Косихина. Она добавила, что чаще всего квадроберы — это подростки, которые не просто ходят на четвереньках и лают как собаки, но также набрасываются на окружающих и кусают их.
По мнению Косихиной, движение квадроберов возникло из-за того, что российская молодежь следует негативным трендам.
Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках и имитируют движения животных. Во время занятий они используют маски животных и накладные хвосты.
Квадробика зародилась в Японии, но как субкультура развилась в США. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от 7 до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.
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