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В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов

Сенатор Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов

Молодежную субкультуру квадроберов, представители которой подражают животным и передвигаются на четвереньках, следует запретить, заявила «РИА Новости» представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина.

«Те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — сказала сенатор, подчеркнув, что любая субкультура должна быть безопасной как для ее приверженцев, так и для окружающих.

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Технологии и медиа
Фото:Matthias Balk / dpa / Global Look Press

«Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного», — отметила Косихина. Она добавила, что чаще всего квадроберы — это подростки, которые не просто ходят на четвереньках и лают как собаки, но также набрасываются на окружающих и кусают их.

По мнению Косихиной, движение квадроберов возникло из-за того, что российская молодежь следует негативным трендам.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках и имитируют движения животных. Во время занятий они используют маски животных и накладные хвосты.

Квадробика зародилась в Японии, но как субкультура развилась в США. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от 7 до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

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Совет Федерации сенатор субкультуры запрет молодежь подростки
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