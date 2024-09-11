В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов

Молодежную субкультуру квадроберов, представители которой подражают животным и передвигаются на четвереньках, следует запретить, заявила «РИА Новости» представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина.

«Те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — сказала сенатор, подчеркнув, что любая субкультура должна быть безопасной как для ее приверженцев, так и для окружающих.

«Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного», — отметила Косихина. Она добавила, что чаще всего квадроберы — это подростки, которые не просто ходят на четвереньках и лают как собаки, но также набрасываются на окружающих и кусают их.

По мнению Косихиной, движение квадроберов возникло из-за того, что российская молодежь следует негативным трендам.