Мэрия Москвы анонсировала индексацию соцвыплат пенсионерам и семьям с детьми на 10%

В Москве социальные выплаты увеличат на 10% с 2023 года

Фото: Алексей Сухоруков / ZUMA / ТАСС

В следующем году социальные выплаты в Москве увеличат на 10%, сообщается на сайте мэра.

«Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов», — говорится в сообщении.

В правительстве Москвы добавили, что минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. «Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров», — добавили в пресс-службе мэра.

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%, однако с учетом индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии решили проиндексировать на такой же процент.

В России в 2023 году страховую пенсию по старости увеличат на 4,8%, среднегодовой размер к концу 2023-го составит 21 862 руб., говорилось в проекте бюджета объединенного социального фонда, с которым ознакомился РБК.