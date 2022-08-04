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Путин разрешил оплачивать маткапиталом частные детские сады

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки внесены в федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке семей, имеющих детей». Речь идет об ИП, которые имеют лицензию на образовательную деятельность.

В сфере образования как ИП могут быть зарегистрированы частные детские сады или репетиторы.

Минтруд спрогнозировал увеличение маткапитала на первенца до ₽680 тыс.
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Сейчас материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. В 2022 году при рождении первенца семьи будут получать 524,5 тыс. руб. Размер маткапитала на второго ребенка составляет 693,1 тыс. руб., если семья не получала его после рождения первого, и 168,6 тыс. руб., если получала.

В конце мая зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, чтобы родители возили детей в школы.

Теги
маткапитал Владимир Путин образование индивидуальные предприниматели
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