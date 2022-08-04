Путин разрешил оплачивать маткапиталом частные детские сады

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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки внесены в федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке семей, имеющих детей». Речь идет об ИП, которые имеют лицензию на образовательную деятельность.

В сфере образования как ИП могут быть зарегистрированы частные детские сады или репетиторы.

Сейчас материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. В 2022 году при рождении первенца семьи будут получать 524,5 тыс. руб. Размер маткапитала на второго ребенка составляет 693,1 тыс. руб., если семья не получала его после рождения первого, и 168,6 тыс. руб., если получала.

В конце мая зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, чтобы родители возили детей в школы.