Минтруд назвал размер маткапитала на 2023 год
Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 589,5 тыс. руб., что на 65 тыс. больше, чем в этом году, а на второго — 779 тыс. руб. (на 85,9 тыс. больше), сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба Минтруда, передает «РИА Новости».
«В 2023 году материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля. Соответствующее увеличение размера маткапитала заложено в бюджете Социального фонда России», — говорится в сообщении.
Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. руб., что на 20,9 тыс. больше, чем в этом году.
Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется потратить более 550 млрд руб., уточнил Котяков.
Ранее РБК со ссылкой на копию материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России сообщал, что в следующем году власти собираются проиндексировать размер маткапитала на 12,4% — до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. руб. на второго. В 2024 году выплату планируется повысить на 5,5% (на первого ребенка она составит почти 622 тыс. руб., на второго — около 822 тыс. руб.), а в 2025-м — на 4% (до около 647 тыс. руб. и почти 855 тыс. руб. соответственно).
Потратить эти деньги можно:
на уплату первоначального взноса или долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве жилья);
на улучшение жилищных условий без использования кредита;
на образование детей;
на формирование накопительной пенсии матери.