Минтруд назвал размер маткапитала на 2023 год

Размер выплаты на первого ребенка в 2023 году составит 589,5 тыс. руб., а на второго — 779 тыс. руб.

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Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 589,5 тыс. руб., что на 65 тыс. больше, чем в этом году, а на второго — 779 тыс. руб. (на 85,9 тыс. больше), сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба Минтруда, передает «РИА Новости».

«В 2023 году материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля. Соответствующее увеличение размера маткапитала заложено в бюджете Социального фонда России», — говорится в сообщении.

Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. руб., что на 20,9 тыс. больше, чем в этом году.

Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется потратить более 550 млрд руб., уточнил Котяков.

Ранее РБК со ссылкой на копию материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России сообщал, что в следующем году власти собираются проиндексировать размер маткапитала на 12,4% — до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. руб. на второго. В 2024 году выплату планируется повысить на 5,5% (на первого ребенка она составит почти 622 тыс. руб., на второго — около 822 тыс. руб.), а в 2025-м — на 4% (до около 647 тыс. руб. и почти 855 тыс. руб. соответственно).

В этом году сумма выплаты при рождении первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., второго — 693,1 тыс. руб. Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго она может получить 168,6 тыс. руб. (это разница между указанными выше суммами).



Потратить эти деньги можно:



на уплату первоначального взноса или долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве жилья);



на улучшение жилищных условий без использования кредита;



на образование детей;



на формирование накопительной пенсии матери.