Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора стал PR-директором МХАТ им. Горького

Пиар-директором МХАТ имени М. Горького стал бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, сообщили РБК в театре. Заполнять анкету об отношении к религии и алкоголю при приеме на работу ему не пришлось

Вадим Ампелонский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал пиар-директором Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ имени М. Горького). Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

«Мы рады, что профессионал высокого класса пришел в МХАТ им. Горького. Убеждены, что его большой опыт работы в коммуникациях и универсальные связи в медиа помогут театру», — сказали РБК в пресс-службе МХАТа.

Ампелонский проработал в Роскомнадзоре с 2013 по 2020 год. В 2017 году против него было заведено уголовное дело его стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По словам источника РБК, близкого к руководству Роскомнадзора, уголовное дело могли завести из-за того, что в ведомстве обнаружили «сотрудников-подснежников». «Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают», — отмечал собеседник РБК.

Всего по делу проходили 14 человек. Позже следствие установило, что с 2012 по 2017 год злоумышленники похитили 58 млн руб. путем фиктивных оформлений людей на работу и зарплат. Свою вину он не признавал. В 2018 дело следствие закрыло уголовное дело в отношении Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе, и он вернулся к работе пресс-секретаря Роскомнадзора.