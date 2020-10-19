Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,04) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 91,31 (+0,01) Инвестиции, 13:10
Роспотребнадзор не выявил новых штаммов коронавируса в России Общество, 22:38 Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора стал PR-директором МХАТ им. Горького Общество, 22:32 Нурмагомедов раскрыл тактику на бой против Гэтжи Спорт, 22:15 Прокуратура вступилась за экс-адвоката Пашаева в конфликте с Ефремовым Общество, 22:08 Власти выделят ₽8,2 млрд на сооружение опреснителей морской воды в Крыму Общество, 22:07 Вирусологи оценили обнаруженное учеными уязвимое место коронавируса Общество, 21:51 Рижское «Динамо» пропустит пятый матч в КХЛ из-за коронавируса Спорт, 21:46 Тиньков исключил продажу акций TCS Group из-за «ошибок молодости» в США Бизнес, 21:20 Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за стерилизации женщин на Урале Общество, 21:15 Гран-при по фигурному катанию во Франции отменили из-за коронавируса Спорт, 21:09 Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация РБК Стиль и Яндекс Дзен, 21:08 «Рубль замер в ожидании выборов в США». Эксперты не ждут обвала Инвестиции, 20:50 РФПИ пообещал в декабре поставить вакцину от СOVID-19 в Латинскую Америку Общество, 20:39 Как ядерная медицина лечит рак без хирургии «РБК Стиль» и «Росатом», 20:39
Общество ,  
0 

Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора стал PR-директором МХАТ им. Горького

Пиар-директором МХАТ имени М. Горького стал бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, сообщили РБК в театре. Заполнять анкету об отношении к религии и алкоголю при приеме на работу ему не пришлось
Вадим Ампелонский
Вадим Ампелонский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал пиар-директором Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ имени М. Горького). Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

«Мы рады, что профессионал высокого класса пришел в МХАТ им. Горького. Убеждены, что его большой опыт работы в коммуникациях и универсальные связи в медиа помогут театру», — сказали РБК в пресс-службе МХАТа.

Ампелонский проработал в Роскомнадзоре с 2013 по 2020 год. В 2017 году против него было заведено уголовное дело его стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По словам источника РБК, близкого к руководству Роскомнадзора, уголовное дело могли завести из-за того, что в ведомстве обнаружили «сотрудников-подснежников». «Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают», — отмечал собеседник РБК.

Всего по делу проходили 14 человек. Позже следствие установило, что с 2012 по 2017 год злоумышленники похитили 58 млн руб. путем фиктивных оформлений людей на работу и зарплат. Свою вину он не признавал. В 2018 дело следствие закрыло уголовное дело в отношении Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе, и он вернулся к работе пресс-секретаря Роскомнадзора.

В январе стало известно, что Ампелонский решил покинуть ведомство. Новым пресс-секретарем Роскомнадзора стала Елену Прохорову, ранее работавшая в «ВымпелКоме» и «Русале».

МХАТ начал учитывать отношение к алкоголю и Дугину при приеме на работу
Общество
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

В октябре РБК выяснил, что при приеме на работу в МХАТ им. М. Горького соискателям стали предлагать заполнить особую анкету. Помимо привычных вопросов о ФИО, образовании и опыте в ней оказались и нестандартные. Так, у соискателя выясняют отношение к религии, к курению и алкоголю, а также просят его рассказать о семье и описать отношение к «русской корневой культуре».

Также претендентам предлагают выполнить тестовое задание: посмотреть три видео на официальном канале театра в YouТube и написать небольшую рецензию. Это вступительное слово Боякова о лекциях Александра Дугина и две лекции философа: «Введение» (курс «Онтология и антропология театра») и «Апофатический театр».

В пресс-службе МХАТа сообщили РБК, что Ампелонский не заполнял указанную анкету.

МХАТ им. М. Горького был создан в 1987 году, после разделения МХАТа СССР на два театра. Его основала советская и российская актриса и театральный режиссер Татьяна Доронина. В декабре 2018 года художественным руководителем театра стал бывший генеральный директор театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Эдуард Бояков. Его заместитель по литературной части — писатель и политик Захар Прилепин.

Авторы
Майя Бобенко, Виктория Полякова
МХАТ им. Горького Вадим Ампелонский
Материалы по теме
СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского
Общество
Ампелонский впервые ответил на обвинения в хищении
Общество
Суд отказался освободить Ампелонского из-под домашнего ареста
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter