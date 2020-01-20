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В Роскомнадзоре назначили нового пресс-секретаря

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначили Елену Прохорову, ранее работавшую в «ВымпелКоме» и «Русале». Об этом сообщается на сайте службы.

На посту она сменит Вадима Ампелонского. «Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что Прохорова будет отвечать за информирование о деятельности службы и повышение прозрачности и открытости ее работы.

Елена Прохорова подтвердила РБК свое назначение в Роскомнадзор. Вадим Ампелонский, по ее словам, принял решение покинуть ведомство.

СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского
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Против Вадима Ампелонского было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», об этом стало известно осенью 2017 года. Его поместили под домашний арест.

Сам Ампелонский вину не признавал. В мае 2018 года суд арестовал его имущество. В конце 2018 года следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора, признав его непричастность к растрате в федеральной службе.

Елена Прохорова окончила исторический факультет МГУ им. Ломоносова. Она работала в компаниях «Объединенная компания «Сибирский алюминий», «Русский алюминий», «Русал — Управляющая компания» в области связей с общественностью. В 2010 году — стала директором по внешним коммуникациям «ВымпелКома». С 2015 по 2018 год Прохорова занималась консалтингом в области связей с общественностью. В 2019 году она была назначена директором по внешним и внутренним коммуникациям АО «РЕ-КОН».

Теги: Роскомнадзор, пресс-секретарь, назначение
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