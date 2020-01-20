В Роскомнадзоре назначили нового пресс-секретаря

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначили Елену Прохорову, ранее работавшую в «ВымпелКоме» и «Русале». Об этом сообщается на сайте службы.

На посту она сменит Вадима Ампелонского. «Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что Прохорова будет отвечать за информирование о деятельности службы и повышение прозрачности и открытости ее работы.

Елена Прохорова подтвердила РБК свое назначение в Роскомнадзор. Вадим Ампелонский, по ее словам, принял решение покинуть ведомство.