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Форум «Открытые инновации» ,  
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Футуролог назвал главные угрозы и изменения в мире в XXI веке

Согласно прогнозу футуролога и бизнесмена Кирилла Игнатьева, первое место среди глобальных рисков займут вирусные угрозы. В 2020 года мир столкнется с кризисом экономики старой модели, а к 2050-м прекратятся вооруженные конфликты
Фото:Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

В нынешнем веке вирусные и микробиологические угрозы займут первое место среди глобальных рисков, заявил на форуме «Открытые инновации» футуролог и бизнесмен Кирилл Игнатьев, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции».

При этом борьба с ними будет не такой длительной, как сегодня благодаря медицинским технологиям и достижениям в области суперкомпьютеров, считает Игнатьев. «Через несколько десятков лет наши потомки будут удивляться тому, что в 2020 год нам пришлось на год или больше закрывать бизнес, ограничивать общение, вводить изоляцию и т.д.», — сказал Игнатьев.

Он считает, что в будущем на расшифровку генома вируса будет уходить несколько часов, а вакцину будут проектировать и испытывать на цифровых образах людей суперкомпьютеры.

«В будущем, я уверен, что будет не несколько вакцин, которые будут конкурировать друг с другом. Каждый человек будет получать индивидуальную вакцину, испытанную на его цифровом двойнике. И тогда победа с подобного рода угрозами будет очень быстрой, она не потребует изоляции, закрытия экономик», — заверил Игнатьев. Он уточнил, что цифровой двойник человека — это не робот, а программные решения, которые станут помощниками человека.

На второе после болезней место среди глобальных рисков текущего века Игнатьев ставит извержение супервулкана или глобальное похолодание, на третье — глобальный экономический дефолт, а на следующие — глобальное изменение климата и войну.

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Что касается изменений в мировой экономике, после цифровизации, по мнению Игнатьева, новой вехой станет антропономика, которая предполагает человекоцентричные решения, ориентацию на здоровье и комфорт человека.

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Кроме того, Игнатьев по десятилетиям описал черты будущего мира:

  • В 20-е годы нынешнего века, согласно прогнозу Игнатьева, будет формироваться рынок труда для никнеймов — цифровых образов людей. «Один человек сможет оказаться одновременно в нескольких цифровых образах и продавать разные характеры и разные компетенции», — пояснил футуролог. Кроме того, в ближайшие десять лет состоится переход к электротранспорту, будет внедрен моментальный устный перевод при общении носителей разных языков, а к концу 20-х годов цивилизованный мир откажется от наличных, считает Игнатьев. Также, по его мнению, с середины и до конца этого десятилетия мир столкнется с крупным кризисом экономики старой модели.
  • В 30-е годы Игнатьев ожидает бум персонифицированного питания, а также синтезирования персональной еды. Что касается мирового политического устройства, формальные границы исчезнут, страны откажутся от погранпереходов, а большинство правительств будут выполнять сервисные и антикризисные функции, утверждает футуролог. Кроме того, по его словам, нефть уйдет с позиции ценообразующего товара, а наш организм будут ежедневно мониторить чипы.
  • В 40-е годы, по мнению Игнатьева, правительства перейдут к «кастомизированному» управлению — разному для различных групп и сообществ. Кроме того, в мире будет бурно развиваться ветроэнергетика и отрасль индивидуальных медикаментов и «умной» еды, которая будет информировать о состоянии организма, считает футуролог. Согласно его оценкам, люди смогут свободно делиться картиной своего зрения и начнут делиться чувствами.
  • В прогнозе футуролога на 50-е годы — появление термоядерной энергии в мировом энергетическом балансе, а также возникновение новой модели монетизации бизнеса — люди будут получать прибыль не за счет распределения дивидендов, а в момент заключения контрактов за счет их монетизации, утверждает Игнатьев. Кроме того, компании, ориентированные на антропономику, выйдут на лидирующие позиции, в мире распространятся перевозки в ближайшем космосе, а автоматизированное оружие и технологии поставят точку в малых войнах, поскольку сделают их бессмысленными.
  • В 60–80-е, по мнению Игнатьева, будет открыта и применена в бизнесе сверхпроводимость при комнатной температуре, города и глобальные институты станут важнее государств, а антивирусные вакцины будут синтезироваться за несколько дней. Кроме того, технологии сделают самоубийственным терроризм (его можно будет отследить и предотвратить практически моментально), появится первый бесколесный транспорт, а генная инженерия добьется успеха в борьбе с онкологией и другими генетическими заболеваниями, такими как деменция и болезнь Альцгеймера.

Кирилл Игнатьев: «Футурология — это наука про оптимизм»
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Фото:Из личного архива

Авторы
Анна Балашова, Владислав Гордеев, Анастасия Батманова
вакцина предсказания футурология «Открытые инновации»
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