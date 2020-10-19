Футуролог назвал главные угрозы и изменения в мире в XXI веке

Согласно прогнозу футуролога и бизнесмена Кирилла Игнатьева, первое место среди глобальных рисков займут вирусные угрозы. В 2020 года мир столкнется с кризисом экономики старой модели, а к 2050-м прекратятся вооруженные конфликты

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В нынешнем веке вирусные и микробиологические угрозы займут первое место среди глобальных рисков, заявил на форуме «Открытые инновации» футуролог и бизнесмен Кирилл Игнатьев, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции».

При этом борьба с ними будет не такой длительной, как сегодня благодаря медицинским технологиям и достижениям в области суперкомпьютеров, считает Игнатьев. «Через несколько десятков лет наши потомки будут удивляться тому, что в 2020 год нам пришлось на год или больше закрывать бизнес, ограничивать общение, вводить изоляцию и т.д.», — сказал Игнатьев.

Он считает, что в будущем на расшифровку генома вируса будет уходить несколько часов, а вакцину будут проектировать и испытывать на цифровых образах людей суперкомпьютеры.

«В будущем, я уверен, что будет не несколько вакцин, которые будут конкурировать друг с другом. Каждый человек будет получать индивидуальную вакцину, испытанную на его цифровом двойнике. И тогда победа с подобного рода угрозами будет очень быстрой, она не потребует изоляции, закрытия экономик», — заверил Игнатьев. Он уточнил, что цифровой двойник человека — это не робот, а программные решения, которые станут помощниками человека.

На второе после болезней место среди глобальных рисков текущего века Игнатьев ставит извержение супервулкана или глобальное похолодание, на третье — глобальный экономический дефолт, а на следующие — глобальное изменение климата и войну.