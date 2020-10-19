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Пандемия коронавируса ,  
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Песков назвал пандемию коронавируса беспрецедентным вызовом для России

Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Пандемия стала беспрецедентным вызовом для здоровья людей, а также для экономики. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом. Имеется ввиду пандемия, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики», — сказал Песков.

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Представитель президента также добавил, что от работы правительства и руководства страны будет зависеть насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для экономики.

Согласно данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины опрошенных россиян (60%) считают, что экономический кризис еще ожидает страну в будущем. Около 15% респондентов заявили, что худший период Россия переживает прямо сейчас. Еще 16% считают, что все трудности уже пройдены.

По данным ВЦИОМ, индекс социального оптимизма россиян составляет 61 п., то есть остается на уровне июня—августа — после падения до -81 п. в апреле, когда большинство граждан отправились на самоизоляцию из-за COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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