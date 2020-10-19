Швейцария ввела обязательное ношение масок в общественных местах

Власти также запретили собираться группами более 15 человек и рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленку. На прошлой неделе в стране выявили суточный рекорд по числу зараженных COVID-19

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Власти Швейцарии с понедельника, 19 октября, ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах, передает телекомпания SRF. Мера принята из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Речь идет, в частности, о магазинах, торговых центрах, банках, почтовых отделениях, библиотеках, кинотеатрах, театрах и концертных залах, гостиницах (за исключением номеров), ресторанах, барах, больницах, религиозных учреждениях. Также масочный режим необходимо соблюдать в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на автобусных и трамвайных остановках. Требование не распространяется на детей младше 12 лет.

С этого же дня Федеральный совет Швейцарии запретил собираться в общественных местах группами более чем в 15 человек. Помимо этого, в ресторанах, барах и ночных клубах употреблять еду и напитки разрешили только на сидячих местах. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим.

Как заявил глава Минздрава Швейцарии Ален Берсе, цель принятых мер — не допустить перегрузку системы здравоохранения. «Если мы ничего не предпримем сейчас, количество случаев [заражения] будет регулярно удваиваться», — предупредил он.