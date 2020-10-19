Большинство россиян заявили о еще не наступивших «тяжелых временах»

Такое мнение высказали 60% граждан. Такая же доля опрошенных ВЦИОМ сказали, что оценивают материальное положение своей семьи на среднем уровне, а чуть меньше половины россиян (46%) сообщили, что их полностью устраивает жизнь

Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Более половины граждан России (60%) считают, что экономический кризис еще ожидает страну в будущем. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В свою очередь 15% россиян заявили, что худший период Россия переживает прямо сейчас. Еще 16% ответили, что все трудности уже позади. Как отмечает ВЦИОМ, индекс социального оптимизма россиян составляет 61 п., то есть остается на уровне июня—августа — после падения до -81 п. в апреле, когда большинство граждан отправились на самоизоляцию из-за коронавируса COVID-19.

Говоря о материальном положении своей семьи, большинство респондентов (60%) заявили, что в настоящее время оно находится на среднем уровне. Негативно на эту тему высказались 24% опрошенных, в то время как о хорошем материальном положении в семье сказали лишь 15%. Индекс самооценки материального положения составил 51 п., повторив наибольший показатель этого года, зафиксированный в январе.

Почти половина россиян (46%) сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут. Противоположный ответ дали 23% опрошенных, еще 30% сказали, что жизнь устраивает их отчасти. Индекс удовлетворенности жизнью составил 53 п., оказавшись больше показателей времен первой волны коронавируса, но опустившись на 3 п. по сравнению с максимальным значением в июле (56 п.).