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Россияне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты

Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Многим россиянам для нормальной жизни достаточно зарабатывать от 50 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, передает «РИА Новости».

Исследование проводилось с 24 по 28 сентября. В опросе приняли участие 1600 человек.

Респондентам задали вопрос, сколько им нужно зарабатывать денег, чтобы нормально жить. Большинство (31,2%) заявили, что для этой цели им хватит 50–70 тыс. руб. в месяц.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Для 25% респондентов важно иметь сумму в 70–100 тыс. руб., чуть меньше четверти россиян (22,6%) считают, что им достаточно 35–50 тыс. руб. в месяц, 5,4% работающих людей заявили, что их устроили бы 20–35 тыс. руб. Только 0,5% респондентов отметили, что для нормальной жизни им хватит 20 тыс. руб. или меньше.

В исследовании отмечается, что самые большие финансовые запросы у жителей Москвы и Подмосковья. Более трети респондентов (34,8%) заявили, что для нормальной жизни нужно более 100 тыс. руб. в месяц, 33,2% россиян упомянули 70–100 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге большинство опрошенных (31,5%) сообщили, что им хватит 70–100 тыс. руб. для нормальной жизни, 28,8% ответили, что им нужно 50–70 тыс. руб.

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Большинство респондентов из всех регионов (90,9%) заявили, что их реальный доход не соответствует желаемому. При этом 48,5% отметили, что это несоответствие существенно. Для 10,5% жителей Москвы реальный доход соответствует желаемому, для 40,5% опрошенных — нет.

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Ранее эксперты из ВШЭ выяснили, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России сократился средний класс. До пандемии к нему относились 24% работающего населения. В связи с карантинными мерами, потерей работы и падением доходов 6,1% человек из среднего класса перешли в категорию бедных.

зарплата работа
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