Россияне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты

В исследовании отмечается, что самые большие финансовые запросы у жителей Москвы и Подмосковья. Более трети респондентов (34,8%) заявили, что для нормальной жизни нужно более 100 тыс. руб. в месяц, 33,2% россиян упомянули 70–100 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге большинство опрошенных (31,5%) сообщили, что им хватит 70–100 тыс. руб. для нормальной жизни, 28,8% ответили, что им нужно 50–70 тыс. руб.

Большинство респондентов из всех регионов (90,9%) заявили, что их реальный доход не соответствует желаемому. При этом 48,5% отметили, что это несоответствие существенно. Для 10,5% жителей Москвы реальный доход соответствует желаемому, для 40,5% опрошенных — нет.

Ранее эксперты из ВШЭ выяснили, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России сократился средний класс. До пандемии к нему относились 24% работающего населения. В связи с карантинными мерами, потерей работы и падением доходов 6,1% человек из среднего класса перешли в категорию бедных.