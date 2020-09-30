Россияне назвали свои главные страхи

Среди страхов жителей России на первом месте находятся опасения по поводу снижения доходов, падения курса рубля и прочих экономических трудностей. Большинство россиян не боятся заболеть COVID-19, но переживают за близких

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Только 19,5% россиян всерьез боятся заразиться коронавирусом, следует из опроса о наибольших страхах, проведенного сервисом «Актион Кадры и HR». РБК ознакомился с результатами исследования.

Воспринимают риски, связанные с COVID-19, как несущественные 22% опрошенных. Однако почти половина, около 46%, серьезно боятся, что этой инфекцией заразятся их близкие. Гораздо большее беспокойство вызывает опасность заболеть любой другой болезнью. 34% респондентов оценили ее очень высоко, а 65,5% дали ей высокий приоритет.

Большинство участников исследования умеренно оценили беспокойство по поводу возможного объявления нового карантина — 49,9%, а сильные опасения эта перспектива вызывает у 24% опрошенных.

Очень сильно проблемой возможного снижения доходов обеспокоены 40% россиян, а несущественными их посчитали около 26%. За стабильность национальной валюты серьезно опасаются около 27% участников опросов, а 41% не считают такие опасения существенными.

Потерять работу боятся 26,6% россиян. Гораздо больше, 49,5%, не видят к этому предпосылок и не боятся возможной потери работы. Более половины опрошенных (52%) не испытывают страхов по поводу ухудшения криминогенной обстановки.