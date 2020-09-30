Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 78,78 (-0,9) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 92,43 (-0,59) Инвестиции, 12:31
Как не переплачивать при доставке груза по железной дороге Pro, 15:50 Власти Армении сообщили о гибели трех мирных жителей в Карабахе Политика, 15:44 «Вектор» получил патент на вакцину от коронавируса Общество, 15:44 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 15:39 Зендая сыграет певицу Ронни Спектор в новом байопике Стиль, 15:27 Россияне назвали свои главные страхи Общество, 15:25 В США заговорили об угрозе IPO-мании. Ее запустило размещение Snowflake Инвестиции, 15:23 Словакия ввела режим ЧП из-за роста числа больных с COVID Общество, 15:16 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 15:10 В Кремле ответили на вопросы про изменение приговора историку Дмитриеву Политика, 15:07 Полет истребителя над Парижем был одобрен ВВС Франции Общество, 15:06 Минпросвещения разработает аналог TikTok для школьников Общество, 15:05 Hyundai представил спортивный хэтчбек i20 N-Line Авто, 15:04 Как избежать убытков от ИТ-сбоя: план по аварийному восстановлению Индустрия 4.0, 15:00 
Общество ,  
0 

Россияне назвали свои главные страхи

Среди страхов жителей России на первом месте находятся опасения по поводу снижения доходов, падения курса рубля и прочих экономических трудностей. Большинство россиян не боятся заболеть COVID-19, но переживают за близких
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Только 19,5% россиян всерьез боятся заразиться коронавирусом, следует из опроса о наибольших страхах, проведенного сервисом «Актион Кадры и HR». РБК ознакомился с результатами исследования.

Воспринимают риски, связанные с COVID-19, как несущественные 22% опрошенных. Однако почти половина, около 46%, серьезно боятся, что этой инфекцией заразятся их близкие. Гораздо большее беспокойство вызывает опасность заболеть любой другой болезнью. 34% респондентов оценили ее очень высоко, а 65,5% дали ей высокий приоритет.

Большинство участников исследования умеренно оценили беспокойство по поводу возможного объявления нового карантина — 49,9%, а сильные опасения эта перспектива вызывает у 24% опрошенных.

Очень сильно проблемой возможного снижения доходов обеспокоены 40% россиян, а несущественными их посчитали около 26%. За стабильность национальной валюты серьезно опасаются около 27% участников опросов, а 41% не считают такие опасения существенными.

Потерять работу боятся 26,6% россиян. Гораздо больше, 49,5%, не видят к этому предпосылок и не боятся возможной потери работы. Более половины опрошенных (52%) не испытывают страхов по поводу ухудшения криминогенной обстановки.

В исследовании приняли участие около 6500 граждан России. Респонденты оценивали каждую потенциальную проблему по 10-балльной шкале в зависимости от своих опасений, где один балл — минимальная обеспокоенность ею, а десять — максимальная.

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters


О постепенной смене главных страхов у населения в июле заявили эксперты коммуникационного агентства КРОС, составляющего «Национальный индекс тревожностей».

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Если в апрельском рейтинге основная фобия была связана с боязнью заболеть и столкнуться с проблемами в связи с изоляцией, то по итогам второго квартала главными опасениями стали возможная потеря работы и дохода из-за кризиса, угроза второй волны пандемии, возвращение цифровых пропусков и штрафы за нарушение карантинных мер, срыв отпусков из-за нового закрытия границ.

Авторы
Владислав Гордеев, Анна Левинская
опрос страхи россияне
Материалы по теме
Россия отправит 25 млн доз вакцины от коронавируса в Египет
Общество
Попова не увидела оснований для новых ограничений из-за COVID-19
Общество
В России третий день подряд выявили более 8 тыс. новых заражений COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter