Суд арестовал выдавшего справку нижегородскому стрелку врача

В Следственном комитете утверждали, что медицинскую справку, необходимую для приобретения оружия, 18-летний молодой человек получил без необходимого обследования

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Суд арестовал врача, выдавшего справку для разрешения на оружие 18-летнему молодому человеку, устроившему стрельбу под городом Бор в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции в регионе.

Его подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК).

Днем 12 октября на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области мужчина открыл стрельбу из ружья, после чего скрылся в лесу. Погибли три человека, еще трое ранены. Позднее стрелка нашли мертвым, он покончил с собой.

Стрелявшим оказался 18-летний Даниил Монахов. По одной из версий, он намеревался устроить стрельбу в своем учебном заведении. В СК сообщали, что еще в 2019 году учителя школы, в которой учился Монахов, увидели на его странице в соцсети признаки того, что он способен на деструктивные действия. Он наблюдался у психиатра. Несмотря на это, ему удалось в сентябре 2020 года получить разрешение на ношение оружия.



