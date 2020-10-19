Суд арестовал выдавшего справку нижегородскому стрелку врача

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Как изменилась реальная доступность новостроек из-за льготной ипотеки Недвижимость, 10:25 Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России РБК и SAP, 10:23 В Москве от коронавируса выздоровели еще более 1,7 тыс. человек Общество, 10:21 СМИ узнали об идее по объединению МВД, ФСИН и службы судебных приставов Общество, 10:19 Теннисист Рублев поднялся на рекордно высокое место в рейтинге ATP Спорт, 10:12 В Белоруссии выпустили из СИЗО политтехнолога Шклярова Политика, 10:12 Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве Общество, 10:08 Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов Общество, 10:03 Дробление бизнеса: почему это плохая идея Pro, 10:02 Магазины уличили в продаже контрафактных сигарет через кассу Бизнес, 10:00 Экстремальный тест-драйв: автомобиль для любых российских дорог РБК и Jeep, 09:55 Собянин назвал число госпитализированных с COVID-19 в Москве Общество, 09:44 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке Общество, 09:39 Тренер рассказал о следующем сопернике Хабиба Нурмагомедова Спорт, 09:32
Общество ,  
0 

Суд арестовал выдавшего справку нижегородскому стрелку врача

В Следственном комитете утверждали, что медицинскую справку, необходимую для приобретения оружия, 18-летний молодой человек получил без необходимого обследования
Фото:Роман Владимиров / РИА Новости
Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Суд арестовал врача, выдавшего справку для разрешения на оружие 18-летнему молодому человеку, устроившему стрельбу под городом Бор в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции в регионе.

Его подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК).

Днем 12 октября на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области мужчина открыл стрельбу из ружья, после чего скрылся в лесу. Погибли три человека, еще трое ранены. Позднее стрелка нашли мертвым, он покончил с собой.

Стрелявшим оказался 18-летний Даниил Монахов. По одной из версий, он намеревался устроить стрельбу в своем учебном заведении. В СК сообщали, что еще в 2019 году учителя школы, в которой учился Монахов, увидели на его странице в соцсети признаки того, что он способен на деструктивные действия. Он наблюдался у психиатра. Несмотря на это, ему удалось в сентябре 2020 года получить разрешение на ношение оружия.


Росгвардия поспорила с СК о разрешении на оружие у нижегородского стрелка
Общество
Фото:Роман Владимиров/РИА Новости

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что Монахов имел официальное разрешение на оружие, однако, по данным Следственного комитета, юноша получил его в частной организации «без фактического и необходимого медицинского исследования». 13 октября нижегородское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о халатности.

Автор
Георгий Тадтаев
стрельба халатность Нижегородская область
Материалы по теме
Росгвардия поспорила с СК о разрешении на оружие у нижегородского стрелка
Общество
СК проверит законность разрешения на оружие стрелка в Нижнем Новгороде
Общество
Глава Нижегородской области сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter