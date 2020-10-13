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СК оспорил данные Росгвардии о выдаче оружия нижегородскому стрелку

На то, что 18-летний Даниил Монахов склонен к деструктивным действиям, обращали внимание еще его учителя, сообщавшие об этом в полицию. Будущий стрелок наблюдался у психиатра, но получил справку для разрешения на оружие

Нижегородский стрелок Даниил Монахов получил разрешение на оружие с нарушениями. Он не прошел необходимый медосмотр, сообщили в пресс-службе Следственного комитета, передает ТАСС.

Справки для получения разрешения он получал в частной структуре. «Медицинскими работниками частной организации подозреваемому были выданы справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования», — сообщили в СК.

Накануне в Росгвардии сообщали, что молодой человек владел оружием на законных основаниях.

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Фото:Михаил Солунин / ТАСС

Нижегородское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о халатности, говорится в сообщении на сайте ведомства. Как следует из сообщения, еще в 2019 году учителя школы, в которой учился Монахов, увидели на его странице в соцсети признаки того, что он привержен к деструктивным действиям. Об этом сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области. «Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия», — сообщили следователи.

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев
Нижний Новгород стрельба халатность убийство
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