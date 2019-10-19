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Правительство согласилось считать украинцев русскоязычными без экзамена
Чтобы получить статус носителя русского языка, гражданину Белоруссии или Украины будет достаточно подать заявление
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Граждане Украины и Белоруссии смогут получить статус носителей русского языка, не проходя при этом собеседование. Подобное предложение одобрило правительство, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Это означает, что для получения статуса достаточно будет подать заявление.

До сих пор без собеседования получить статус носителя языка могли лишь те иностранцы и лица без гражданства, родственники по восходящей линии которых постоянно проживали в России или на территории СССР, но в пределах нынешней государственной границы Российской Федерации.

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Что касается граждан других стран, то им по-прежнему придется сдавать экзамен. В правительстве обратили внимание на то, что единого критерия признания соискателя носителем русского языка нет. В одних случаях собеседование проходит с использованием аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других проводится тестирование. Поэтому в кабинете министров планирует наделить МВД полномочиями по разработке единого подхода к проведению собеседований.

Статус носителя русского языка дает иностранным гражданам право получить вид на жительство в России и гражданство в упрощенном порядке. Например, для получения статуса гражданина не надо пять лет проживать в стране по виду на жительство.

В начале августа президент Владимир Путин включил граждан Украины в список лиц, которые смогут получить разрешение на временное проживание в России вне зависимости от установленных правительством ограничений.

В апреле Путин упростил выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, позже действие данного указа распространили на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, то есть на находящуюся под контролем Киева часть региона.

Автор: Артем Филипенок
Теги: гражданство
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