«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

В прокуратуре выяснили, что проблемы в Шереметьево возникли после передачи полномочий по работе с вещами пассажиров другой компании

«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, должностным лицам авиакомпании по итогам рассмотрения 46 постановлений прокурора придется заплатить в общей сложности 290 тыс. руб.

Транспортная прокуратура выяснила, что проблемы с выдачей багажа начались после того, как соответствующие полномочия «Аэрофлот» передал ООО «Шереметьево Хэндлинг». Представители последней, по словам Коротковой, «не приняли достаточных мер по подготовке к полной передаче функций обработки багажа, не обеспечили необходимое количество обслуживающего персонала».

В конце мая пассажиры Шереметьево стали массово жаловаться на задержки в выдаче багажа. Ситуация повторилась в конце июня. В аэропорту скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа: часть сумок приходилось вывозить отдельными рейсами.

Пик проблем пришелся на 29–30 июня. Тогда, по словам источника РБК, в аэропорту скопилось около 9 тыс. единиц неотправленного багажа.