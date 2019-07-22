СМИ узнали о планах поменять правила провоза в багаже фруктов и цветов

Новые правила перевоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу вступят в силу в России с 19 августа. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее данным, правила ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Например, это коснется тропических фруктов, овощей и посадочного материала.

Также ограничения будут действовать в отношении букетов, веток хвойных деревьев и рождественских ёлок. Запрет коснется и цветочных букетов. В каждом из ни должно быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. Для перевозки более крупных партий на границе необходимо будет предъявить сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию будут возвращать обратно или уничтожать, причем за счет собственника.

Новые требования будут распространяться на все виды транспорта, в числе которых — авиаперевозки, железнодорожный и водный транспорт, а также автобусы.