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Общество ,  
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Губернатор опроверг «взрывы» в Кирове и объяснил отключение электричества

Губернатор Соколов: причиной отключения света в Кирове стало упавшее дерево
Южная часть Кирова осталась без света из-за падения дерева на линию электропередач, произошло замыкание, идут ремонтные работы. На кадрах в местных СМИ видно, что из-за случившегося произошел пожар и был слышен хлопок
Фото: kirovreg43 / Telegram
Фото: kirovreg43 / Telegram

В Кирове не было взрывов, отключение электроэнергии в некоторых частях города связано с падением дерева на линию электропередач, рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов в телеграм-канале.

«Многие видели яркую вспышку, кто-то говорит о каких-то взрывах. Докладываю, как было на самом деле: на линию высокого напряжения упало большое дерево, была яркая вспышка, возгорание, это и транслируется в cетях. Никаких взрывов, никаких взрывов на подстанциях не происходило», — сообщил он.

В правительстве региона уточнили, что без электричества осталась южная часть Кирова, обесточена подстанция «Восточная». Местный портал «Свой Кировский» публикует кадры, на которых видно возгорание и слышен хлопок в месте пожара.

Отключение, по данным властей, произошло в 21:56, дерево упало на провода, случилось замыкание. Специалисты проводят ремонт, дерево опиливают и в ближайшее время подача энергии будет восстановлена.

В Подольске восстановили подачу электричества после аварии
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В августе масштабное отключение электричества произошло в Приморском крае. Причиной блэкаута стала технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Обесточены оказались в том числе Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск. Полностью электроснабжение в регионе восстановили на следующие сутки после отключения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киров Александр Соколов отключение электричества
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