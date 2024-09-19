Губернатор опроверг «взрывы» в Кирове и объяснил отключение электричества

Южная часть Кирова осталась без света из-за падения дерева на линию электропередач, произошло замыкание, идут ремонтные работы. На кадрах в местных СМИ видно, что из-за случившегося произошел пожар и был слышен хлопок

Фото: kirovreg43 / Telegram

В Кирове не было взрывов, отключение электроэнергии в некоторых частях города связано с падением дерева на линию электропередач, рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов в телеграм-канале.

«Многие видели яркую вспышку, кто-то говорит о каких-то взрывах. Докладываю, как было на самом деле: на линию высокого напряжения упало большое дерево, была яркая вспышка, возгорание, это и транслируется в cетях. Никаких взрывов, никаких взрывов на подстанциях не происходило», — сообщил он.

В правительстве региона уточнили, что без электричества осталась южная часть Кирова, обесточена подстанция «Восточная». Местный портал «Свой Кировский» публикует кадры, на которых видно возгорание и слышен хлопок в месте пожара.

Отключение, по данным властей, произошло в 21:56, дерево упало на провода, случилось замыкание. Специалисты проводят ремонт, дерево опиливают и в ближайшее время подача энергии будет восстановлена.

В августе масштабное отключение электричества произошло в Приморском крае. Причиной блэкаута стала технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Обесточены оказались в том числе Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск. Полностью электроснабжение в регионе восстановили на следующие сутки после отключения.