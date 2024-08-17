В Приморье полностью восстановили электроснабжение

В Приморье восстановили подачу электроэнергии потребителям, сообщает пресс-служба Минэнерго России в телеграм-канале.

«В настоящее время энергоблоки Приморской ГРЭС включены в сеть. Нагрузка станции восстановлена до доаварийного уровня», — рассказали в ведомстве. Из-за повреждения оборудования Приморской ГРЭС в регионе отключились ряд линий 500 кВ и, как следствие, несколько ТЭЦ.

В министерстве отметили, что восстановительными работами под управлением Системного оператора ЕЭС занимались компании «РусГидро» и «Россети». В частности, в сеть включили гидроагрегаты на Зейской, Нижне-Бурейской и Вилюйской ГЭС. Работы по набору мощности провели ТЭЦ «Восточная» и Артемовская, а также Владивостокская ТЭЦ-2 и Партизанская ГРЭС.

Электричество в части Приморского края пропало 16 августа. Дальневосточная распределительная сетевая компания назвала причиной отключения света технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании.