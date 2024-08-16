Дальневосточная сетевая компания назвала причину блэкаута в Приморье

Свет в регионе пропал из-за технологического нарушения работы оборудования Приморской ГРЭС. Правительство региона сообщает, что электроснабжение уже возобновлено в том числе в Находке и большей части Владивостока

Приморская ГРЭС (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Причиной отключения света в Приморье стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания.

По ее данным, 16 августа в 17:15 по местному времени (10:15 мск) произошло «нарушение частотного режима» за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики, отключилась ВЛ-500 ПримГРЭС — Хехцир-2. В результате значительная часть региона осталась без электроэнергии.

В МЭС Востока (филиал «Россетей») сообщили, что отключение нескольких линий 500 кВ Приморского края произошло в результате «локального повреждения оборудования» Приморской ГРЭС и последующего штатного срабатывания систем релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Video

Обесточены оказались в том числе Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск. У жителей региона начались проблемы с мобильной связью, отмечало местное издание Primamedia. В РЖД рассказали, что в связи с отсутствием внешнего электроснабжения движение поездов в Приморье приостановлено. Аэропорты региона, в том числе во Владивостоке, работают в штатном режиме, заявили в Росавиации. Медицинские учреждения перешли на резервные источники питания, сообщали власти Приморья.

Позднее правительство региона сообщило, что подача электроэнергии возобновлена в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, а также в большей части Владивостока. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы, отмечают местные власти.