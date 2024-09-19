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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые назвали место, откуда началась пандемия коронавируса

Cell: ученые подтвердили, что COVID-19 распространился с рынка в Ухане
Сюжет
Пандемия коронавируса
После изучения взятых на рынке образцов генетического материала стало ясно, что они совпадают с генетическими характеристиками общего предка коронавируса. При этом ученые считают, что его источником не были летучие мыши
Фото: Roman Pipley / EPA / ТАСС
Фото: Roman Pipley / EPA / ТАСС

Местом, откуда началось распространение коронавируса, стал рынок Хуанань в китайском Ухане, это подтвердило исследование ученых из США, Британии, Франции и других стран, опубликованное в журнале Cell.

«Рынок Хуанань был местом, где продавалось больше всего диких животных в Ухане, городе с населением более 12 миллионов человек и четырьмя постоянными рынками живых животных. Было задокументировано, что поздней осенью 2019 года несколько продавцов незаконно продавали живых животных, таких как енотовидные собаки, циветты, бамбуковые крысы, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков. Большинство продавцов диких животных находились в западном крыле рынка, где также были зафиксированы самый ранний и большинство случаев заражения COVID-19 на рынке», — говорится в публикации.

Следы коронавируса были обнаружены на клетках, где держали животных, тележках для их перевозки, в канализационных стоках и т. д. Взятые образцы генетически соответствовали общему предку всей пандемии.

Ученые описывают два гипотетических варианта распространения вируса: от животных (определить точно, от какого именно вида, не удалось) к человеку или же наоборот, люди занесли его на рынок. При этом генетического материала летучих мышей обнаружено не было — то, что именно эти животные могли стать источником заражения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называла одним из наиболее вероятных сценариев распространения COVID-19 в своем докладе в 2021 году.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

ВОЗ склоняется к тому, что вирус возник естественным путем, а не в лабораторных условиях — такую гипотезу тоже выдвигали, в частности, ее возможность допускали в США. В Ухане находится институт вирусологии, и там до вспышки COVID-19 изучали другие коронавирусы, в связи с чем рассматривались разные варианты, среди которых были утечка биоматериала и разработка Пекином биологического оружия.

КНР отвергала возможность лабораторного происхождения коронавируса и требовала, чтобы страну прекратили дискредитировать на этой почве, а также перестали политизировать этот вопрос. ВОЗ жаловалась, что Пекин не предоставляет данные для ведения расследования о возникновении COVID-19.

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