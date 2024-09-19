Ученые назвали место, откуда началась пандемия коронавируса
Местом, откуда началось распространение коронавируса, стал рынок Хуанань в китайском Ухане, это подтвердило исследование ученых из США, Британии, Франции и других стран, опубликованное в журнале Cell.
«Рынок Хуанань был местом, где продавалось больше всего диких животных в Ухане, городе с населением более 12 миллионов человек и четырьмя постоянными рынками живых животных. Было задокументировано, что поздней осенью 2019 года несколько продавцов незаконно продавали живых животных, таких как енотовидные собаки, циветты, бамбуковые крысы, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков. Большинство продавцов диких животных находились в западном крыле рынка, где также были зафиксированы самый ранний и большинство случаев заражения COVID-19 на рынке», — говорится в публикации.
Следы коронавируса были обнаружены на клетках, где держали животных, тележках для их перевозки, в канализационных стоках и т. д. Взятые образцы генетически соответствовали общему предку всей пандемии.
Ученые описывают два гипотетических варианта распространения вируса: от животных (определить точно, от какого именно вида, не удалось) к человеку или же наоборот, люди занесли его на рынок. При этом генетического материала летучих мышей обнаружено не было — то, что именно эти животные могли стать источником заражения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называла одним из наиболее вероятных сценариев распространения COVID-19 в своем докладе в 2021 году.
ВОЗ склоняется к тому, что вирус возник естественным путем, а не в лабораторных условиях — такую гипотезу тоже выдвигали, в частности, ее возможность допускали в США. В Ухане находится институт вирусологии, и там до вспышки COVID-19 изучали другие коронавирусы, в связи с чем рассматривались разные варианты, среди которых были утечка биоматериала и разработка Пекином биологического оружия.
КНР отвергала возможность лабораторного происхождения коронавируса и требовала, чтобы страну прекратили дискредитировать на этой почве, а также перестали политизировать этот вопрос. ВОЗ жаловалась, что Пекин не предоставляет данные для ведения расследования о возникновении COVID-19.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов