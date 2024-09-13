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Пандемия коронавируса ,  
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В России резко возросло число обходящих иммунитет вариантов коронавируса

Роспотребнадзор: в России возросло число обходящих иммунитет вариантов COVID-19
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение вариантов возбудителей COVID, которые способны обходить иммунитет к инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным молекулярно-генетического мониторинга, в последние две-три недели в России в 2,5 раза вырос удельный вес вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.

«Эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки», — говорится в сообщении.

Одним из симптомов нового штамма коронавируса FLiRT стало расстройство желудочно-кишечного тракта. Заболевание характеризуется кашлем и катаральными явлениями — конъюнктивитом, ринитом, фарингитом, трахеитом, бронхитом и др.

В ведомстве также напомнили меры защиты от COVID-19, которые в первую очередь касаются личной гигиены, в том числе: мытье рук перед едой и после посещения общественных мест, проветривание помещения, обращение к врачу при первых признаках недомогания.

Заболеваемость коронавирусом по всей России выросла на 20% за неделю
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Традиционно подъем заболеваемости респираторными инфекциями, включая COVID-19, происходит осенью и зимой. Это связано с тем, что люди проводят больше времени в закрытых помещениях — возвращаются после отпусков в офисы и учебные заведения, что способствует распространению вирусов.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 3 сентября, в России за неделю с 26 августа по 1 сентября на 20% выросла заболеваемость коронавирусом, а число госпитализаций выросло на 52,3%.

10 сентября в оперштабе сообщили, что количество госпитализаций увеличилось в сравнении с прошлой неделей на 7%. На больничных койках из-за коронавируса оказались 3166 человек, в том числе в Москве 281 человека госпитализировали, восемь умерли.

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Роспотребнадзор коронавирус COVID-19 заболеваемость
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