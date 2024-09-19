Следствие потребовало ареста 27 человек по делу о стрельбе в Wildberries

После конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в центре Москвы возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве и самоуправстве. Задержаны несколько десятков человек, следователи ходатайствуют об их аресте

Обстановка у Басманного суда Москвы (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Следствие требует арестовать 27 человек по делу о стрельбе в офисе Wildberries, сообщили в суде, передает корреспондент РБК.

Поздно вечером 19 сентября Басманный суд начал арестовывать участников конфликта, к 22:00 двое были арестованы. Журналистов не пустили в здание суда. Оно оцеплено вооруженными сотрудниками полиции.

Конфликт около офиса Wildberries в центре Москвы произошел 18 сентября на территории бизнес-центра «Романов двор». Там произошла стрельба. Следственный комитет сообщил, что ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, двое охранников офиса погибли. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве.

На месте конфликта находился Владислав Бакальчук, супруг главы компании Татьяны. Он заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и компания это опровергли, заявив, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было». В РВБ отметили, что у Бакальчука не было доступа в офис, поскольку он не штатный сотрудник и имеет право только на запрос документов как владелец 1% компании.

Представитель Wildberries заявил, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука.

19 сентября Бакальчука задержали. Ему было предъявлены обвинения по ст. 105 ч. 2 (убийство); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», сообщили РБК в РВБ. В компании заявили, что туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника. По информации РВБ, на месте также присутствовали бывшие топ-менеджеры Wildberries.

Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, о нем было объявлено вскоре после того, как Wildberries объединилась с Russ «с целью создания цифровой торговой платформы».