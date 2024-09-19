Силовики задержали Владислава Бакальчука

Совладельца Wildberries задержали после вчерашней перестрелки. Следственный комитет завел дело по пяти статьям. При стрельбе погибли двое, семь человек пострадали

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука, сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

После выхода материала представитель бизнесмена подтвердил РБК его задержание. «Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Он задержан на 48 часов», — сказал он.

Защита Бакальчука назвала задержание «беспрецедентным нарушением прав подзащитного», а обвинения в убийстве «абсурдными». По словам представителя защиты, Бакальчук «заранее уведомил органы правопорядка, что в сопровождении своих представителей и адвокатов придет в офис компании». Соответствующие заявления, по его словам, были поданы в ОВД и УВД Москвы.

По словам собеседников РБК, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для Бакальчука.

Задержание Бакальчука произошло после перестрелки в среду, 18 сентября, возле одного из офисов компании, расположенного в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы.

Владислав Бакальчук заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и сама организация это опровергли, заявив, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было».

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По данным РВБ, первыми стрелять начали люди, сопровождавшие бизнесмена. Следственный комитет сообщил, что семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, пострадали, еще двое скончались. Погибшие отвечали за безопасность офиса, уточнили в WB.

В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», сообщили РБК в РВБ. В компании заявили, что туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника. По информации РВБ, на месте также присутствовали бывшие топ-менеджеры Wildberries.

Произошедшее в РВБ назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством Владислава Бакальчука».

Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, о нем было объявлено вскоре после того, как Wildberries объединилась с Russ «с целью создания цифровой торговой платформы».