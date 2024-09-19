Полиция назвала число задержанных после массовой драки в Тутаеве

МВД: после массовой драки со стрельбой в ярославском Тутаеве задержан 21 человек

После массовой драки и стрельбы в городе Тутаеве силовики задержали 21 человека. Против них составили административные протоколы о неподчинении сотруднику полиции. О стрельбе и драке местные жители сообщили накануне вечером

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После массовой драки со стрельбой в городе Тутаеве в Ярославской области задержан 21 человек. Об этом сообщило управление МВД по области.

Также силовики изъяли семь единиц травматического оружия.

Против задержанных составили протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В полиции сообщили, что к ним накануне, 18 сентября, поступили сообщения, что «на ул. Соборной г. Тутаева собралась группа граждан, которые, возможно, могут быть вооружены». На место выехали оперативники УМВД по Ярославской области и полицейские из МО «Тутаевский». Также в операции участвовали спецподразделения управления Росгвардии. Они провели мероприятия, «направленные на недопущение возможных противоправных действий», сообщили в МВД.

Молодые люди устроили массовую драку в центральном парке в Тутаеве, сообщали местные власти. Администрация Тутаевского района указывала, что в задержании участвовали сотрудники ОМОН и СОБР. Сотрудники МВД и Росгвардии проводили «оперативные мероприятия», сообщали в МВД региона.

Во время драки местные жители слышали звуки стрельбы. Некоторые участники приехали в Тутаев из города Рыбинска «на разборки». Сотрудники полиции выводили некоторых людей из машин и «укладывали» их на асфальт, писала «Комсомольская правда — Ярославль».