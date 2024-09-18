 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МВД заявили об оперативных действиях в Тутаеве

В МВД заявили об оперативных действиях в Тутаеве после сообщений о стрельбе

Сотрудники МВД и Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее телеграм-каналы Shot и Baza сообщили о звуках стрельбы в Тутаеве и опубликовали кадры из города, появившиеся в чатах местных каналов. Силовики остановили несколько машин в районе городского парка на улице Дементьева и вывели из них водителей и пассажиров. В итоге сотрудники МВД задержали от десяти до 20 человек, отмечают телеграм-каналы.

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — сообщили в управлении.

Умер второй раненный при стрельбе в офисе Wildberries сотрудник охраны
Бизнес
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Mash пишет, что были задержаны «около двадцати жителей Рыбинска, которые приехали на разборки» (Рыбинск расположен примерно в 50 км от Тутаева). Пострадавших, по данным канала, нет.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
новости Ярославская область стрельба Росгвардия МВД
Материалы по теме
Пьяного водителя в Иркутской области ловили с погоней и стрельбой
Общество
«РИА Новости» узнало о 30 задержанных после стрельбы у офиса Wildberries
Общество
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries. Видео
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Стало известно, на чем россияне пытаются экономитьОбщество, 00:03
«Ростех» вновь стал акционером АвтоВАЗаБизнес, 00:00
Вратарь сборной России успешно дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионовСпорт, 18 сен, 23:56
В Минске заявили о попытках Лукашенко избежать эскалации конфликтаПолитика, 18 сен, 23:55
Зеленский заявил о готовом «плане победы»Политика, 18 сен, 23:42
Минцифры опровергло уязвимость на сайте электронных повестокПолитика, 18 сен, 23:37
В школах Львова усилят охрану после анонса «массовой бойни»Политика, 18 сен, 23:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МВД заявили об оперативных действиях в ТутаевеОбщество, 18 сен, 23:14
В конгрессе США заявили об отсутствии эффекта санкций против РоссииПолитика, 18 сен, 23:05
CNN узнал, что Израиль предупреждал США об операции в ЛиванеПолитика, 18 сен, 22:45
В Сумах после взрывов в части районов пропал светПолитика, 18 сен, 22:26
В Сирии боевики попытались прорваться на позиции правительственных силПолитика, 18 сен, 22:17
Два энергетика пострадали при атаке дрона в Курской областиПолитика, 18 сен, 22:16
Минпросвещения рассказало, как спасти детей от опасных покупок в СетиОбщество, 18 сен, 22:05