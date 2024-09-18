В МВД заявили об оперативных действиях в Тутаеве после сообщений о стрельбе

В МВД заявили об оперативных действиях в Тутаеве

Сотрудники МВД и Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее телеграм-каналы Shot и Baza сообщили о звуках стрельбы в Тутаеве и опубликовали кадры из города, появившиеся в чатах местных каналов. Силовики остановили несколько машин в районе городского парка на улице Дементьева и вывели из них водителей и пассажиров. В итоге сотрудники МВД задержали от десяти до 20 человек, отмечают телеграм-каналы.

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — сообщили в управлении.

Mash пишет, что были задержаны «около двадцати жителей Рыбинска, которые приехали на разборки» (Рыбинск расположен примерно в 50 км от Тутаева). Пострадавших, по данным канала, нет.