В Ярославской области пресекли драку десятков человек со стрельбой
В центральном парке в городе Тутаеве Ярославской области молодые люди устроили драку, сообщила администрация Тутаевского района в соцсети VK.
Сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали участников потасовки, сказали власти, не уточнив количество задержанных.
«Идет выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД. Не переживайте, доброй ночи!» — говорится в сообщении.
Вечером в пресс-службе регионального управления МВД РБК заявили, что сотрудники МВД и Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе. Телеграм-каналы Shot и Baza писали о звуках стрельбы в Тутаеве. По информации каналов, силовики остановили несколько автомобилей близ городского парка на улице Дементьева и вывели из них водителей и пассажиров. Были задержаны от десяти до 20 человек. Mash и Shot сообщали, что жители Рыбинска приехали в Тутаев «на разборки».
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