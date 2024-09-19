В Тутаеве в Ярославской области пресекли драку десятков человек со стрельбой

В Ярославской области пресекли драку десятков человек со стрельбой

Драка произошла в центральном парке, сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали участников потасовки. Количество задержанных власти не уточняют. МВД сообщало о проведении оперативных мероприятий в городе

В центральном парке в городе Тутаеве Ярославской области молодые люди устроили драку, сообщила администрация Тутаевского района в соцсети VK.

Сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали участников потасовки, сказали власти, не уточнив количество задержанных.

«Идет выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД. Не переживайте, доброй ночи!» — говорится в сообщении.

Вечером в пресс-службе регионального управления МВД РБК заявили, что сотрудники МВД и Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе. Телеграм-каналы Shot и Baza писали о звуках стрельбы в Тутаеве. По информации каналов, силовики остановили несколько автомобилей близ городского парка на улице Дементьева и вывели из них водителей и пассажиров. Были задержаны от десяти до 20 человек. Mash и Shot сообщали, что жители Рыбинска приехали в Тутаев «на разборки».