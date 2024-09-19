 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Стало известно, откуда приехали задержанные за массовую драку в Тутаеве

Задержанные за массовую драку со стрельбой в Тутаеве приехали из Рыбинска

Участники массовой драки со стрельбой, произошедшей в Тутаеве Ярославской области, приехали из Рыбинска, сообщают местные издания YarNews, «Комсомольская правда — Ярославль» и телеграм-канал Mash.

По данным YarNews, полиция задержала от 15 до 20 человек. Mash пишет о 20 задержанных жителях Рыбинска, которые приехали на «разборки».

Рыбинск и Тутаев находятся друг от друга на расстоянии примерно 50 км.

В Ярославской области пресекли драку десятков человек со стрельбой
Общество

Вечером 18 сентября в районе центрального парка в городе Тутаев раздались звуки стрельбы, силовики остановили несколько машин и вывели оттуда водителей и пассажиров.

Пресс-служба управления МВД по Ярославской области сообщила РБК, что сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия.

Позже власти рассказали, что драку устроили «молодые люди», все они были задержаны сотрудниками ОМОН и СОБР.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ярославская область Рыбинск стрельба массовая драка
Материалы по теме
После драки в поселке Афипском на Кубани арестовали 12 человек
Общество
В Тутаеве в Ярославской области задержали участников массовой драки
Общество
В Асбесте произошла массовая драка у бара с участием «сына миллионера»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
В Воронежской области объявили авиационную опасностьПолитика, 02:58
Сенатор назвал Россию и еще три страны главными противниками СШАПолитика, 02:51
Пентагон заподозрили в тренировке бойцов ВСУ, нарушивших права человекаПолитика, 02:31
Стало известно, откуда приехали задержанные за массовую драку в ТутаевеОбщество, 02:10
В Тутаеве в Ярославской области задержали участников массовой дракиОбщество, 01:40
Словакия выступила за участие России в следующем саммите по УкраинеПолитика, 01:24
В Ярославской области пресекли драку десятков человек со стрельбойОбщество, 01:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Харькове прогремели несколько взрывовПолитика, 00:49
Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской областиПолитика, 00:47
Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в РоссииПолитика, 00:31
Россияне рассказали, на чем хотят экономитьОбщество, 00:03
«Ростех» вновь стал акционером АвтоВАЗаБизнес, 00:00
Вратарь сборной России успешно дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионовСпорт, 18 сен, 23:56
В Минске заявили о попытках Лукашенко избежать эскалации конфликтаПолитика, 18 сен, 23:55