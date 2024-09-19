Задержанные за массовую драку со стрельбой в Тутаеве приехали из Рыбинска

Стало известно, откуда приехали задержанные за массовую драку в Тутаеве

Участники массовой драки со стрельбой, произошедшей в Тутаеве Ярославской области, приехали из Рыбинска, сообщают местные издания YarNews, «Комсомольская правда — Ярославль» и телеграм-канал Mash.

По данным YarNews, полиция задержала от 15 до 20 человек. Mash пишет о 20 задержанных жителях Рыбинска, которые приехали на «разборки».

Рыбинск и Тутаев находятся друг от друга на расстоянии примерно 50 км.

Вечером 18 сентября в районе центрального парка в городе Тутаев раздались звуки стрельбы, силовики остановили несколько машин и вывели оттуда водителей и пассажиров.

Пресс-служба управления МВД по Ярославской области сообщила РБК, что сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия.

Позже власти рассказали, что драку устроили «молодые люди», все они были задержаны сотрудниками ОМОН и СОБР.