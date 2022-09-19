Минпросвещения назвало «Разговоры о важном» обязательными для посещения
Внеурочные занятия «Разговоры о важном», которые появились в российских школах в новом учебном году, обязательны для посещения, говорится в инфографике Минпросвещения, которую ведомство разместило в своем телеграм-канале.
Министерство ссылается на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), по которому внеурочная деятельность — это часть образовательных программ. Ученики обязаны «добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы», отмечает ведомство. Об этом также говорится в ст. 43 федерального закона «Об образовании».
С нового учебного года внеурочные занятия проводят каждый понедельник на первом уроке для учеников 1–11-х классов. На занятиях со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах», сообщает Минпросвещения.
Первый «Разговор о важном» состоялся 5 сентября, он был посвящен Дню знаний. Согласно материалам, обнародованным ведомством в августе, на втором занятии 12 сентября предполагалось в том числе обсуждение боевых действий на Украине. В документах говорилось, что российская военная операция демонстрирует «проявления подлинного патриотизма», а цель этого урока — убедить старшеклассников, «что жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию».
Вскоре после резонанса в СМИ из методички к уроку 12 сентября убрали упоминание о военной операции, обращал внимание профсоюз «Альянс учителей». Однако глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что обсуждать тему боевых действий на Украине со школьниками планируют весь год: «Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года». Летом ведомство подготовило поправки во ФГОС среднего общего образования, предложив включить военную операцию на Украине в школьный курс истории.
Региональные ведомства ранее уже говорили, что школьникам нужно посещать «Разговоры о важном», в частности, об этом заявляло минобразования Пермского края: «Это обычный классный час, который включен в образовательную программу. Как и другие уроки, он обязателен для посещения». Юристы в разговоре с изданием «Мел» предполагали, что учеников, которые пропускают эти уроки без уважительной причины, и их родителей могут ждать различные санкции. Однако «Альянс учителей» настаивал, что ходить на эти занятия необязательно. Профсоюз выразил опасение, что «Разговоры о важном» будут «посвящены пропаганде», и подчеркнул, что «настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страxа и обязаловки».
Русская служба Би-би-си сообщила, что некоторые родители учеников написали или собираются написать в школу заявление об отказе от этих занятий; издание RusNews в начале сентября передавало, что в Екатеринбурге матери одного из школьников удалось добиться разрешения администрации школы для ее сына не посещать «Разговоры о важном».