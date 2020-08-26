Пресс-секретаря главы Республики Алтай госпитализировали с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов заразился коронавирусом, при этом он уже более недели находился дома на самоизоляции и с главой региона не контактировал. Об этом он сообщил РБК.

«Я вчера был госпитализирован, позавчера у меня появились первые симптомы», — сообщил Максимов изданию. По его словам, он более недели находился на самоизоляции дома из-за того, что у его супруги ранее выявили COVID-19.

«Но вот со вчерашнего дня вынужден был уйти на больничный, у меня температура достаточно высокая, порядка 38,8, кашель тоже достаточно сильный», — сказал он.

За сутки в регионе, по данным регионального оперштаба, коронавирус выявили у 33 человек, всего — у 2075. Выздоровели 1766 человек, за весь период скончались десять пациентов с подтвержденным COVID-19.