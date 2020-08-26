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Пандемия коронавируса ,  
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Пресс-секретаря главы Республики Алтай госпитализировали с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов заразился коронавирусом, при этом он уже более недели находился дома на самоизоляции и с главой региона не контактировал. Об этом он сообщил РБК.

«Я вчера был госпитализирован, позавчера у меня появились первые симптомы», — сообщил Максимов изданию. По его словам, он более недели находился на самоизоляции дома из-за того, что у его супруги ранее выявили COVID-19.

«Но вот со вчерашнего дня вынужден был уйти на больничный, у меня температура достаточно высокая, порядка 38,8, кашель тоже достаточно сильный», — сказал он.

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Фото: romankopin / Instagram

За сутки в регионе, по данным регионального оперштаба, коронавирус выявили у 33 человек, всего — у 2075. Выздоровели 1766 человек, за весь период скончались десять пациентов с подтвержденным COVID-19.

На этой неделе глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о том, что он повторно заразился коронавирусом. В первый раз он переболел COVID-19 в мае, и тогда заболевание прошло в легкой форме за полторы недели. Во второй раз, по его словам, болезнь протекает иначе — с сильными головными болями и болью в груди. Кара-оол для дополнительного обследования выехал в Москву.

В Минздраве оценили возможность повторного заражения коронавирусом. По словам главного инфекциониста ведомства, профессора Сеченовского университета Владимира Чуланова, это возможно в очень редких случаях, когда у переболевшего ослаблен иммунитет и его организм вырабатывает недостаточно антител.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: COVID-19, пресс-секретарь, новости, Республика Алтай
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