Мэра Биробиджана госпитализировали с COVID-19

Мэр города Биробиджан в Еврейской автономной области Александр Головатый был госпитализирован в инфекционное отделение больницы из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на скорой в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения», — сказано в публикации.

Ранее он рассказал в своей Instagram, что у него положительный тест на коронавирус. Головатый призвал горожан не терять бдительность.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале, 3 сентября за сутки было зафиксировано 7 случаев заболевания COVID-19. А по информации сайта штаба на 28 августа, всего в регионе было обнаружено 646 заразившихся граждан, 563 выздоровело и 9 умерло.