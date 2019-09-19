СМИ узнали суть обвинений против адвоката экс-премьера Дагестана

По данным «Коммерсанта», Дагира Хасавова подозревают в давлении на важного свидетеля — представителя дагестанской «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Альберта Хавчаева

Дагир Хасавов (слева) (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Следствие обвиняет адвоката Дагира Хасавова в угрозах важному свидетелю по уголовному делу бывших руководителей правительства Дагестана, обвиняемых в крупной растрате. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По их данным, речь идет о представителе дагестанской «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Альберте Хавчаеве. Обвинение в адрес Хасавова базируются на двух аудиофайлах, которые защитник отправил одному из своих знакомых.

Сам Хасавов и его представители утверждают, что он никогда не встречался с представителем дирекции и тем более ему не угрожал, уточняет «Коммерсантъ».

Издание также сообщает, что одновременно с арестом Хасавова на своем рабочем месте в Счетной палате Дагестана был задержан сын бывшего вице-премьера республики Раюдина Юсуфова Вадим Юсуфов. По информации источников издания, эти события связаны между собой.