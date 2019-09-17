В московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана

Дагиру Хасавову инкриминируют две статьи уголовного кодекса. Коллеги юриста считают его задержание незаконным

Справа на фото Дагир Хасавов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В здании Лефортовского суда в Москве вечером 17 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Дагира Хасавова - адвоката бывшего главы правительства Дагестана. Об этом РБК рассказал очевидец событий, адвокат Эдуард Исецкий.

По его словам, адвоката увели в начале заседания, а остальных юристов заблокировали. «На каждого адвоката по три автоматчика было. Когда процесс начался, мы естественно заявили о нарушении права на защиту», — добавил Исецкий.

Как сообщил агентству ТАСС защитник юриста Нариман Аджиев, Хасавова задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «Воспрепятствование правосудию» (ч.1 ст. 294 УК РФ) и «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний» (ч.4 ст. 309 УК РФ).

В чем конкретно заключается вина Хасавова пока не сообщается. Исецкий предположил, что задержание может быть связано с комментариями по делу, которые адвокат экс-премьера Дагестана разместил в своих социальных сетях. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.