Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова

Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Полиция задержала Хасавова накануне вечером в здании Лефортовского суда в Москве. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «Воспрепятствование правосудию» (ч. 1 ст. 294 УК РФ) и «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний» (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Дагир Хасавов защищал интересы бывшего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова, которого сотрудники ФСБ задержали в феврале 2018 года в рамках спецоперации вместе с его заместителем Раюдином Юсуфовым. Тогда в ходе масштабной антикоррупционной операции было возбуждено несколько десятков уголовных дел.