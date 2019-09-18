СК попросил арестовать адвоката экс-премьера Дагестана

Следователи подали в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте адвоката экс-главы правительства Дагестана Дагира Хасавова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание назначено на 14:00 в зале 15», — подчеркнули в пресс-службе.

Дагира Хасавова обвиняют по ч. 4 ст. 309 (подкуп или принуждение к даче показаний) и ч. 1 ст. 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия) УК РФ. Сам Хасанов свою вину не признает.

Адвоката задержали в здании Лефортовского суда в Москве вечером 17 сентября. Он представлял интересы бывшего главы республики Абдусамада Гамидова, который вместе со своим заместителем Раюдином Юсуфовым был задержан в феврале 2018 года по обвинению в мошенничестве и хищениях бюджетных средств.





