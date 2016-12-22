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«Коммерсантъ» узнал о планах правительства сменить главу Фонда кино
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«Коммерсантъ» узнал о планах правительства сменить главу Фонда кино
Общество, 04:07
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«Коммерсантъ» узнал о планах правительства сменить главу Фонда кино
По информации издания, Минкульт планирует внести на рассмотрение правительства кандидатуру Ларисы Солоницыной. Недавно Минкульт получил право контролировать расходование госсредств в киноиндустрии и назначать главу организации
Антон Малышев (слева) и Владимир Мединский (справа)  (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Антона Малышева на посту исполнительного директора Фонда кино (организации, которая распределяет госфинансирование в этой сфере) может сменить руководитель Музея кино Лариса Солоницына. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в киноиндустрии. 

По словам собеседников газеты, кандидатуру Солоницыной на эту должность одобрил министр культуры Владимир Мединский и собирается внести ее на рассмотрение в правительство.

В Минкультуры и Фонде кино не комментируют информацию о возможной смене главы организации, добавляет газета.

Со своим уставом: почему Минкультуры намерено контролировать Фонд кино
Технологии и медиа

В конце августе Минкультуры получило право контролировать Фонд кино. Согласно новой версии устава фонда, создается новый орган управления — совет фонда. Он становится высшим коллегиальным советом и будет определять получателей поддержки от фонда. Как следует из нового устава, члены данного совета назначаются правительством на основе предложений Минкультуры. Руководство деятельностью организации осуществляет исполнительный директор фонда, которого утверждает правительство также по представлению Минкультуры.

После данного решения представители киноиндустрии написали письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не менять нынешнюю команду Фонда кино. Подписи под письмом поставили 20 режиссеров, продюсеров и глав медахолдингов. В числе подписантов были Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Алексей Учитель, Константин Эрнст и другие.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Фонд кино , киноиндустрия , Владимир Мединский
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