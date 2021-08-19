Ученые заявили о падении эффективности вакцин в условиях дельта-штамма

По ученых Оксфордского университета, те, кто прошел полный курс вакцинации препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не ставил вакцину

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Исследование Оксфордского университета показало, что эффективность двух наиболее часто используемых на территории Великобритании вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 падает спустя три месяца после вакцинации, сообщает Reuters.

Также ученые выяснили, что те, кто заразился коронавирусом после получения двух уколов вакцин от Pfizer/BioNTech или AstraZeneca, могут подвергать других большему риску инфицирования, чем при предыдущих вариантах COVID-19.

Ученые в рамках исследования взяли более 3 млн мазков из носа и горла. Они выяснили, что через 90 дней после второго укола препаратами от Pfizer или AstraZeneca их эффективность в борьбе с вирусом снизилась до 75% и 61% соответственно (спустя две недели после введения второго компонента эти показатели были на уровне 85% и 68% соответственно). По их подсчетам, снижение эффективности гораздо чаще наблюдается среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди людей более молодого возраста.

Исследователи не стали прогнозировать, насколько со временем снизится защита от коронавируса при вводе вакцин Pfizer/BioNTech или AstraZeneca, но предположили, что в течение четырех-пяти месяцев их эффективность будет демонстрировать идентичные показатели.