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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые заявили о падении эффективности вакцин в условиях дельта-штамма

По ученых Оксфордского университета, те, кто прошел полный курс вакцинации препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не ставил вакцину
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Фото: Rajesh Kumar Singh / AP
Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Исследование Оксфордского университета показало, что эффективность двух наиболее часто используемых на территории Великобритании вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 падает спустя три месяца после вакцинации, сообщает Reuters.

Также ученые выяснили, что те, кто заразился коронавирусом после получения двух уколов вакцин от Pfizer/BioNTech или AstraZeneca, могут подвергать других большему риску инфицирования, чем при предыдущих вариантах COVID-19.

Ученые в рамках исследования взяли более 3 млн мазков из носа и горла. Они выяснили, что через 90 дней после второго укола препаратами от Pfizer или AstraZeneca их эффективность в борьбе с вирусом снизилась до 75% и 61% соответственно (спустя две недели после введения второго компонента эти показатели были на уровне 85% и 68% соответственно). По их подсчетам, снижение эффективности гораздо чаще наблюдается среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди людей более молодого возраста.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Исследователи не стали прогнозировать, насколько со временем снизится защита от коронавируса при вводе вакцин Pfizer/BioNTech или AstraZeneca, но предположили, что в течение четырех-пяти месяцев их эффективность будет демонстрировать идентичные показатели.

Ученые также выяснили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не ставил вакцину. По словам исследователей, это говорит о том, что дельта-штамм куда более опасен, чем альфа-штамм, ранее доминирующий в Британии.

Выводы Оксфордского университета, как отмечает Reuters, совпадают с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым защита от вакцин снижается по прошествии некоторого времени. «Правительство США планирует сделать бустерные прививки от COVID-19 широко доступными в следующем месяце на фоне роста числа заражений, вызываемых дельта-штаммом», — пишет агентство.

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Reuters напомнил, что в июле власти Израиля начали вводить пациентам третьи дозы препарата Pfizer, чтобы противостоять резкому росту инфицирования среди населения, вызванного дельта-штаммом. «Ожидается, что несколько европейских стран также начнут предлагать бустеры для пожилых людей и людей со слабой иммунной системой», — говорится в публикации. Ревакцинацию проводят и в России, в Москве она стартовала с 1 июля.

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В начале августа группа британских ученых, которая занимается исследованием прививочной кампании против COVID-19, выяснила, что в скором времени могут потребоваться вакцины, нацеленные на борьбу с высокоинтенсивным дельта-штаммом. По их оценкам, эффективность вакцин упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее. Вместе с тем уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов COVID-19 составила 59% по сравнению с 83% в предыдущем месяце. По словам авторов исследования, разработка новых вакцин против дельта-штамма может быть оправдана в свете доказательств того, что штамм мутировал до такой степени, что антитела, вырабатываемые после ввода пациентам уже существующих вакцин, становятся менее эффективными.

Как подчеркивают ученые, новые случаи заражения среди полностью вакцинированных людей становятся все более важной проблемой в странах с высокими показателями вакцинации. В исследовании говорится, что во время третьей волны коронавируса в Британии заболело большое число детей и молодых людей: около половины положительных мазков были взяты у британцев в возрасте от пяти до 24 лет, что составляет четверть населения Соединенного Королевства.

Эти данные, как считают ученые, говорят о необходимости вакцинации несовершеннолетних. По их мнению, если прививки начнут делать молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет, то это позволит существенно снизить показатели передачи вируса осенью, когда возрастет «уровень социального смешения».

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
ученые оксфордский университет Исследование вакцинация от COVID-19 коронавирус
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